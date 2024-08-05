劍青檢改：刑訴新法竟助詐團植入盯梢條款 請賴總統令司法院說明來源

賴清德總統於上周三頒行新法，檢察官改革團體「劍青檢改」比對刑事訴訟法新增文字發現，新修正的刑事訴訟法夾藏未曾出現的第153條之10，創設「辯護人獨立抗告權」，恐淪為幫助詐團盯梢脫罪之用，對錯誤立法表達強烈抗議，請教賴清德能否飭令司法院長說明該條款來源及緣由，並負起錯誤立法的責任。

劍青檢改指出，打詐新法賦予科技偵查的法源依據，旨在強化打擊犯罪，基於人權保障，也應提供被調查者抗告救濟機會。此項救濟權設計應符合基本訴訟法理，受權利侵害的本人為聲請主體，至於辯護人僅是輔助，於不違反本人意思表示下，協助代為提出救濟，一主一輔，至為明確。

然而，此次打詐新法顛覆基本訴訟法理，於新修正「刑事訴訟法」第153條之10，舉世首創「辯護人獨立抗告權」。即使被告明示反對，辯護人仍得以自己名義獨立提出抗告，連帶影響所及，救濟期間的起算，以及應以送達何人為準，體制全然混亂，更增添基層工作繁複負擔，此項立法錯誤嚴重衝擊實務，更形同保護詐團首腦，餵養詐團產業鏈。

劍青檢改指出，當今詐騙猖獗難以減緩，根本原因在於首腦上層躲在幕後，利用各式電商網站、支付帳戶和虛擬貨幣為中介，聘僱大量下手設立斷點。車手、幣商、公司人頭等斷點人員一遭查獲皆由首腦遙控，派遣詐團律師前往陪訊，實際派去盯梢，確保下游不會供出上手，由於案量多，賺錢快，吸引不少年輕律師投入，滋養成為詐團產業鏈。

劍青檢改分析，新制原本為了鼓勵下游供出上手，最新「詐欺犯罪危害防制條例」第46條及第47條，甫新增自白配合調查可獲減刑的「窩裡反」、「吹哨者」條款。但是，刑事訴訟法第153條之10的救濟條款卻反其道而行，創設「辯護人獨立抗告權」條款，無異於開闢一條讓詐團律師可獨立針對下游的科技偵查手段，直接向法院聲請抗告的路徑。即使下游已經自白且指證上手，詐團律師仍可以反於下游被告的意思，透過獨立抗告救濟，一方面拖延主嫌的訴訟進行，另一方面主張「窩裡反」或「吹哨者」的證據無效，藉此脫身。

劍青檢改表示，經仔細比對立院黨團於7月12日至15日期間內協商階段的各個科偵法草案版本，從行政院所提「科技偵查及保障法」草案，到立委鍾佳濱、吳宗憲、黃國昌所提出的「刑事訴訟法」草案，救濟條款都是符合基本訴訟法理的正常設計，唯獨最後通過的三讀法條有此異常條款。

劍青檢改調查，這條救濟條款版本出自司法院，質疑司法院刑事廳對訴訟制度專業嫻熟，為何要置入無法理依據、違背實務、為法律學界所不認同的盯梢條款？

劍青檢改指出，據了解，司法院草案提出以前，曾被立委要求徵詢法務部意見，該條款經法務部發現怪異而提出不同意見，希望都按照「科技偵查及保障法」草案版本，司法院僅簡單回以：「依憲判字第10號意旨要求增訂律師筆記權，其救濟條款就是長這樣！」(參「刑事訴訟法」第245條之1)。

劍青檢改認為，辯護律師開庭作筆記若被限制，被干預之人就是律師，律師當然可以獨立抗告，因為他在為自己權利抗爭。但科技偵查的被干預人是犯罪嫌疑人，為何辯護律師要被特別賦予獨立抗告權？其理安在？連帶影響所及，救濟期間如何起算？應以送達何人為準？