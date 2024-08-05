羈押期滿…國三生割喉案 涉案乾哥、乾妹裁定延押2個月

新北地檢署今年5月依殺人罪起訴涉嫌犯下國三生割喉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，全案移審新北地方法院後，少年法庭裁定將2人羈押禁見。由於2人羈押期滿，新北地院表示，經法官訊問2名被告後裁定延押2個月。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。