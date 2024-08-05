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高薪拐騙8人出國求職 柬埔寨「賣豬仔」集團11人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

何姓、黃姓、林姓、柯姓男子與柬埔寨當地綽號「安哥」、「蕾蕾」、「蕾姐」的不法分子，共組「萬源娛樂」、「直營娛樂」、「萬元集團」等求職詐騙集團，佯稱介紹高薪人事或博奕行政工作，拐騙8位民眾「賣豬仔」到柬國從事詐騙，若業績未達標便予以體罰、毆打、電擊或關禁閉凌虐。新北地檢署依刑法意圖營利以詐術使人出國、違反人口販運防制法及組織犯罪條例等罪起訴何男等共11人。

檢警調查，該集團綽號先由「安哥」、「蕾蕾」、「蕾姐」前往柬埔寨建立「波哥山」詐騙據點，以感情交往、博奕、投資等話術，向歐美人士詐騙匯款。同時吸收在台的何男等人作為幹部，負責在台招募民眾，何男則以出國從事文書作業或單純人事招募工作，即有底薪4萬元外加高額獎金，藉此拐騙民眾出國赴柬。

其中4位被害人被拐往當地後，不僅護照被沒收，不得擅自進出工作園區，且工作內容、時間、行動範圍和對外聯繫均受到嚴密監控，若違規或詐騙業績未達標，便會受到上述手法凌虐，甚至遭現場管理人員恐嚇若逃跑可能遭到射殺。

後來4名被害人中，有人趁偷渡前往泰國途中，求路人幫忙報警獲救，有人聯繫家人籌款2萬元美金贖人才獲釋；其餘4人則原本已上鉤欲前往機場，所幸遭酒警方極力勸阻而放棄。

何姓、黃姓、林姓、柯姓男子與柬埔寨當地綽號「安哥」、「蕾蕾」、「蕾姐」的不法分子，共組求職詐騙集團，佯稱介紹高薪人事或博奕行政工作，拐騙8位民眾「賣豬仔」到柬國從事詐騙工作，新北地檢署起訴該集團共11名成員。圖／報系資料照片
何姓、黃姓、林姓、柯姓男子與柬埔寨當地綽號「安哥」、「蕾蕾」、「蕾姐」的不法分子，共組求職詐騙集團，佯稱介紹高薪人事或博奕行政工作，拐騙8位民眾「賣豬仔」到柬國從事詐騙工作，新北地檢署起訴該集團共11名成員。圖／報系資料照片

詐騙集團

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