男手術住院對護理師伸鹹豬手 嘉院從重判1年

嘉義縣林姓男子被控1月間手術住院時，對照護的護理師伸鹹豬手；嘉義地院認為要從重科刑，讓社會大眾警惕不可對就近照顧的護理人員有犯罪行為，判處有期徒刑1年；可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，林男於今年1月間手術後在病房療養，負責照護的護理師進入病房分藥後，準備推工作車往外走，當時被林男叫住，隨後林男就從後環抱住護理師，並用手隔著衣物撫摸護理師胸部，且以下體觸碰護理師屁股。

嘉院表示，被病患突如其來舉動驚嚇到的護理師，一直用力掙脫，因林男身材高大力氣也大，一時掙脫不了，後來護理師說「這樣很不舒服」，才掙脫林男的環抱，並跑到護理站向其他護理師及護理長哭訴遭遇。

醫院報警，警方依強制猥褻罪嫌移送法辦，嘉義地檢署依法起訴。

嘉院指出，林男否認犯行並辯稱，當時在養病，因開刀部位在腹部，大都躺在床上，連起床都很慢，否則縫合處傷口會裂開，當時護理師到病房分藥後就離開了，完全沒有碰到護理師。

嘉院表示，經證人描述受害護理師驚恐情景，為受侵害被害人常有的合理反應，以及護理師不可能刻意誣陷不相識的病患，而杜撰受害情節。

法官認為林男目無法紀，任意踐踏護理師性自主決定權，造成護理師不快情緒及心理恐懼，已嚴重損害其身心健康，且犯後始終藉詞卸責，否認犯行，毫無悔意。

法官並考量有從重量刑必要，以向社會大眾宣示醫療、護理人員於執行業務時，是在維護生命、照料病患，具有極高價值，因此，對執行醫療、護理業務時的犯罪行為，法院必定會予以從重科刑，以嚇阻可能的同類犯行，並使社會大眾知所警惕，不可利用護理人員就近照顧之便，而進行猥褻行為。