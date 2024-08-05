檢察官法辦逃逸女移工行賄專勤隊「50萬」 法官幫減刑：沒那麼多

越南逃逸移工梁雪梅被移民署專勤隊查獲，檢方指控她行賄公務員50萬元；台北地院審理查出，梁女口誤說錯話，真意只想行賄5萬元，可減刑，依貪汙行賄罪判她有期徒刑6月，褫奪公權1年，執行完畢或赦免後驅逐出境，犯罪所得沒收。可上訴。

梁雪梅（越南名LUONG TUYET MAI）2008年5月5日入境我國，2008年6月14日由雇主通報為失蹤移工。2024年3月27日，她在台北市立聯合醫院仁愛院區仲介外籍移工擔任看護工時，遭專勤隊尋獲，由賴鈺欣製作筆錄。

梁女害怕被驅逐出境，想以5萬元行賄賴，但一時情急口誤，對賴說「我給妳50萬元，妳不要抓我好不好」，賴向廉政署陳報，檢方偵查將梁女起訴。

梁女辯稱，她當時是想將身上一半的現金給賴鈺欣，約5萬元，越南語中的5萬元都是講「50千」，所以她當時才會誤將5萬元講成50萬元。

法院調查，梁女被尋獲時，身上攜帶的現金為12萬3450元、港幣20元及美金20元，她後來稱想拿一半現金請求賴鈺欣將其釋放，並非全然無稽。

法官認為，賴鈺欣作證說梁女一開始謊報身分，是被檢查隨身物品查到身分證，才坦承為越南籍，可見，梁女躲避查緝、掩飾身分的動機很強烈，不過，梁女身上現金與50萬元相去甚遠，如果真的想以50萬元行賄，還要再相約交付餘款，作法不僅繁複、曲折，還得承擔另一次被查緝的風險。

法官認為，梁女雖入境逾15年，但她接受訊問時，要靠通譯協助翻譯，可見得她主要是使用越南語與他人溝通，無法流暢運用中文詞彙，梁女行賄時可能誤用中文，檢察官指控梁女行賄50萬元，應更正為5萬元。