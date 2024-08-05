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陳修將失聯發布通緝照失真 彰檢：盡快更換新照片

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

「76行者」前總召陳修將涉及小三命案，被判刑10年10月定讞及諭令10萬元交保候傳，卻棄保潛逃，檢方本（8）月2日發布通緝，期限長達40年，眼尖民眾發現通緝照片與兩年前案發時照片差距不小，最明顯的是右額黑痣消失，也沒年少時的「嬰兒肥」，質疑照片失真恐影響通緝效果。

彰化地檢署今表示，已收到外界意見，決定盡速更換成新近照片。

陳修將2021年10月8日與胡姓女友投宿彰化縣某汽車旅館，10月15日清晨2點多送開車送胡女就醫，醫護人員發現她到院前死亡，急救半小時仍不治，醫院報警處理。警詢後依涉犯傷害、殺人罪嫌移送偵辦。檢方偵訊後表示，胡女因頭部撞及重物，導致硬腦膜下出血致死，因此認為陳修將涉有殺人等重罪。

陳修將最後被判刑10年10月定讞，獲交保候傳，未料之後彰化地檢署傳喚，陳修將無正當理由不到，彰化地檢署拘提也拘提無著，通知楊姓具保人帶陳修將到案也沒到，彰化地院准許彰化地檢署聲請裁定沒入30萬元保證金及實收利息，檢方8月2日發布通緝。

陳修將的家人表示，感謝外界關心陳修將的行蹤，可是他關機失聯，連家人都聯絡不上，家人都希望他趕快報到，早日面對和接受事實，結束刑期後重新做人。

陳修將年輕時混黑道，經營賭場、應召站，還有槍砲彈藥等前科被判刑，因父母不放棄，他出獄後在家人和妻子支持下重新做人，妻子勸他行善彌補過錯，陳修將經營葬儀社，經常免費修復經濟弱勢者及無主的大體，2021年4月太魯閣號重大出軌意外後，陳修將號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，令人全國人民印象深刻。

陳修將年輕時右額有痣，又有年少時的「嬰兒肥」。圖轉載自高檢署通緝照片
陳修將年輕時右額有痣，又有年少時的「嬰兒肥」。圖轉載自高檢署通緝照片
陳修將近年積極投入社會公益，為許多弱勢和無主的往生者修復遺體。圖／陳修將臉書
陳修將近年積極投入社會公益，為許多弱勢和無主的往生者修復遺體。圖／陳修將臉書

通緝 陳修將

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