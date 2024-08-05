力暘涉光電弊案台南地院開庭 總裁古盛煇等人否認犯罪

台南地方法院今天針對光電弊案，在刑一法庭開準備程序庭，傳喚力暘集團總裁古盛煇、經濟部能源署太陽光電組組長林文信等人出庭。被告古盛輝、和林文信都否認犯罪，古盛輝的委任律師周章欽表示，電子卷證不全，需時間閱卷後再答辯。林文信說，地方政府審核興辦事業計畫，他並沒有介入，他沒有觸犯農業用地變更使用審查作業要點第7-1的規定。

南檢起訴指控，古盛煇為使力暘集團旗下5間公司，以面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用，與被告林文信、前台南市經發局長陳凱凌、前市府經發局主任秘書王俊博、時任經發局能源科專員邱馨誼等人，共同參與解套小二甲禁令方案，由力暘集團成員涉嫌以日期不實土地使用同意書，持向台南市經發局抽換原申請文件，使五天公司經相關單位審核後順利取得興辦事業計畫同意函，因而圖利五天公司及力暘集團。

陳凱凌表示，相關電子卷證不全，他和律師討論後下次開庭再陳述。 王俊博說，他否認犯罪，他和力晹公司的人保持距離，沒有私交，沒有圖利犯意，他在開會中討論，但沒有檢方所指控內容。

邱馨誼說，她否認犯罪，她都是轉述上級指示，或將顧問公司的意見傳達回去，再往上請示，她完全不知力暘公司有偽造文書的事，她沒有圖利的意思。