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高雄蓮池潭公廁惡狼出沒 關鍵畫面讓他脫不了罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

有縱火、竊盜前科的林姓男子，被控在高雄蓮池潭兒童公園附近公廁猥褻一名女子，橋頭地院審理後，認為證據不足判決林男無罪，檢方不服上訴，高雄高分院根據監視器畫面、林男案發時穿著衣物與犯嫌高度相符，參酌女方證詞，認定林男涉案，依強制猥褻罪判刑2年，可上訴。

2023年2月1日凌晨1點多，林男騎腳踏車被害女子獨自走在蓮池潭水域運動中心附近，林見四下無人，便尾隨女方進入兒童公園無性別公廁，趁女方如廁時，徒手拉開廁門，企圖猥褻女方。

女方見林男闖入公廁，不斷狂喊「救命」，但林男卻仍大膽環抱，還扯下女方圍巾、外套、上衣及胸罩等衣物，女方想往外逃跑，卻被林男勒住頸部拖進公廁內，還抓起女方頭部撞擊公廁馬桶，導致她頭部、胸部、四肢等處受傷。

林男猥褻得逞後離去，被害女子隨即跑到鄰近派出所報案，警方循線拘提林男到案，依強制猥褻罪移送橋頭地檢署偵查起訴。

橋頭地院審理時，林否認猥褻，稱他只是剛好到蓮池潭附近工作，女方指控的犯嫌並不是他。橋院檢視檢警所提證據，認為林男應非嫌疑人，因證據不足，判決林男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院依據監視器畫面，認為林男案發時穿著衣物與女方指控相符，且林男騎腳踏車行經與女方相同路線，林男行進路線與女方被猥褻的犯嫌路線高度吻合。

合議庭認為，案發當時正值深夜，往來人、車稀少，相關畫面所見，除林男、被害女子外，幾無旁人出入，且林男當天清晨4時許遇警方盤查時，穿著衣物也與犯嫌有高度相似性，認定林男就是犯嫌，逆轉改判2年。可上訴。

高雄蓮池潭外觀。本報資料照片
高雄蓮池潭外觀。本報資料照片

公廁 猥褻 監視器

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