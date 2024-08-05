獨／高雄警員涉足不當場所還帶酒女出場 遭控性侵記過

高雄市三民二警分局一名李姓警員去年8月至12月間連續3次非因公務出入市區一家時尚會館，該地點是有女陪侍場所，李警不僅多次涉足不正當場所，還看中一名女服務生，將其帶出場投宿旅館，結果事後被提告妨害性自主罪，分局調查後，先予以記一大過處分，涉案部分則移送檢方偵辦。

據了解，該名李姓警員在去年8月至12月24日期間，連續3次涉足被列為不正當場所的時尚會館，因喜歡會館內一名女服生，於12月25日將女服務生帶出場，並投宿旅館，期間兩人發生性行為，但事後女方卻控告李警涉妨害性自主罪。