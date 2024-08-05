王柏傑涉宿醉酒駕擦撞遊覽車 酒測值0.44、今偵結聲請簡判處

藝人王柏傑月前疑似宿醉，酒精尚未代謝完畢，涉開車女友謝欣穎的Mini Cooper行經台北市內湖區金莊路，與遊覽稱碰撞，幸好僅有車損，酒測值每公升0.44毫克，遭依公共危險罪嫌移送法辦，檢方諭令5萬元交保。士林地檢署今偵結，依不能安全駕駛罪嫌，聲請簡易判決處刑。

王柏傑日前交保後連續說「我真的非常非常非常非常抱歉」，不知前一晚（17日）的酒精，直到隔天下午（18日）還這麼多，當時「吹得超用力」，真的不是故意的。王也強調，他自己很討厭酒駕，前一晚去新莊看球（PLG總冠軍賽）是搭車去，這次沒有意識到，酒精隔十幾個小時還沒有退，會好好反省。

王柏傑去年以台片《疫起》風光拿下台北電影獎影帝，今年3月間和修杰楷在忠孝錢櫃KTV唱歌，因2人的朋友和統促黨成員陳姓男子起口角，爆發肢體衝突，現場5人均遭依社會秩序維護法送辦。今年6月還爆出駕駛女友車輛涉嫌酒駕擦撞遊覽車。

檢方指出，今年6月18日下午3時許，遊覽車陳姓司機開車沿著金莊路北往南行駛，準備左轉進入金莊路129號停車場車道，遊覽車右後車身與王柏傑車輛左前車身碰撞而肇事，幸好現場無人受傷，僅車損。王柏傑經酒測呼氣值每公升0.44毫克，涉嫌酒駕遭依公共危險罪嫌送辦，訊後5萬元交保候傳。士檢今天偵結，依刑法第185條之3第1項第1款「酒後駕駛動力交通工具之公共危險罪嫌」，聲請簡易判決處刑。