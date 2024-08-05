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法院認定「真愛」 他恐面臨誣告

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

張姓男子藉自首「假結婚」想阻止陸籍妻子入境台灣，法院最終認為二人是「真愛」，判張男無罪，卻害張妻被通緝。示意圖／Ingimage
張姓男子藉自首「假結婚」想阻止陸籍妻子入境台灣，法院最終認為二人是「真愛」，判張男無罪，卻害張妻被通緝。示意圖／Ingimage
張姓男子藉自首假結婚」想阻止陸籍妻子入境台灣，法院最終認為二人是「真愛」，判張男無罪，卻害張妻被通緝；法界人士認為，張男誣指妻子「假結婚」來台，已涉及偽證及誣告罪，若判決無罪確定，誣告部分可能另外簽分偵辦。

曾任檢察官的律師范家振指出，所謂結婚真意，實務上要看雙方有無同住、共同生活，了解彼此家庭背景，若只能形式回答，無生活照片、出遊、甚至發生過性行為等狀況，就可能被認為不具結婚「真意」，認定為假結婚。

戶籍法規定，「戶籍登記事項自始不存在或自始無效時，應為撤銷之登記」，換言之，若雙方經法院判決為「假結婚」，因婚姻自始無效，不用上法院訴離，就能由戶政機關撤銷登記。

張男自首時主張妻子八年前來台依親後就失聯，但法官依據受家暴紀錄，認為兩人有共同生活事實，認定應有結婚真意。

張男一審被認定與妻子是「真結婚」，無法依戶籍法請戶政機關撤銷結婚登記，妻子仍可入境，兩人婚姻關係仍在，張男若要離婚，應循民事訴訟訴離；張在自首前，以妻子企圖殺人、下落不明等理由，向法院遞狀訴離，案件審理中。

范家振說，過去收到假結婚自首案件，多半是人頭配偶年紀大了，怕引起麻煩及後遺症，張男案例較為罕見；不過即便「假結婚」部分無罪，但誣告、偽證等罪仍可能成立，預料判決確定後，法官應會針對誣告部分另告發由檢察官偵辦。

假結婚 戶籍 自首

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