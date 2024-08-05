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夫為阻家暴陸妻回台 謊稱假結婚
張姓男子八年前迎娶大陸籍妻子，前年卻趁妻子返陸時到警察局自首，稱兩人是「假結婚」，被依偽造文書等罪送辦；法院審理時張改口，稱因長期被妻家暴才謊稱「假結婚」，目的是為阻止妻子回台。法官認為，張男確實聲請保護令，也曾因家暴報警，認定兩人「真結婚」，判張男無罪，妻子則因偵查中未到，無入境紀錄，被檢方發布通緝。
據調查，張男和妻子二○一六年三月在福建完婚，張男回台後，持大陸的結婚證書向海基會、戶政事務所辦妥結婚登記，同年底接妻子來台。
前年十月三日，張男突然跑到警察局自首，稱妻子是假結婚來台，約好由他當人頭配偶，妻子來台後再將薪水四分之一分給他，只是妻子一到台灣隨即失聯。
警方依張男供詞，認為他當人頭配偶也有罪，將二人依違反兩岸人民關係條例、使公務員登載不實等罪移送，檢方調查後也認定二人假結婚，將張男起訴，張妻偵查中未到，另發布通緝。
高雄地方法院審理時，張男突然改口，稱與妻子是「真愛」結婚，只是妻子長期對他家暴還伸手要錢，他怕有生命危險，才會自首謊稱「假結婚」，希望妻子從此不能再入境。
法官調查發現，張男確實有聲請保護令，且自首「假結婚」前曾報案受到妻子家暴，既然他曾因受家暴報案，可見與妻子有共同生活的事實；另外，張男聲請保護令時，曾檢附自己身體傷勢照片，因此採信張男最後說法，認定缺少兩人「假結婚」證據，判決他無罪。
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