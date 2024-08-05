快訊

奧運羽球／摘金親吻球場好好道別 李洋下一步投入羽球推廣

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫為阻家暴陸妻回台 謊稱假結婚

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

張姓男子娶到大陸悍妻，法院保護令也沒用，逼得張男跑去警局自首兩人「假結婚」，雖吃上官司，但獲得法官採信，判決無罪。示意圖。（本報系資料照片）
張姓男子娶到大陸悍妻，法院保護令也沒用，逼得張男跑去警局自首兩人「假結婚」，雖吃上官司，但獲得法官採信，判決無罪。示意圖。（本報系資料照片）
張姓男子八年前迎娶大陸籍妻子，前年卻趁妻子返陸時到警察局自首，稱兩人是「假結婚」，被依偽造文書等罪送辦；法院審理時張改口，稱因長期被妻家暴才謊稱「假結婚」，目的是為阻止妻子回台。法官認為，張男確實聲請保護令，也曾因家暴報警，認定兩人「真結婚」，判張男無罪，妻子則因偵查中未到，無入境紀錄，被檢方發布通緝。

據調查，張男和妻子二○一六年三月在福建完婚，張男回台後，持大陸的結婚證書向海基會、戶政事務所辦妥結婚登記，同年底接妻子來台。

前年十月三日，張男突然跑到警察局自首，稱妻子是假結婚來台，約好由他當人頭配偶，妻子來台後再將薪水四分之一分給他，只是妻子一到台灣隨即失聯。

警方依張男供詞，認為他當人頭配偶也有罪，將二人依違反兩岸人民關係條例、使公務員登載不實等罪移送，檢方調查後也認定二人假結婚，將張男起訴，張妻偵查中未到，另發布通緝。

高雄地方法院審理時，張男突然改口，稱與妻子是「真愛」結婚，只是妻子長期對他家暴還伸手要錢，他怕有生命危險，才會自首謊稱「假結婚」，希望妻子從此不能再入境。

法官調查發現，張男確實有聲請保護令，且自首「假結婚」前曾報案受到妻子家暴，既然他曾因受家暴報案，可見與妻子有共同生活的事實；另外，張男聲請保護令時，曾檢附自己身體傷勢照片，因此採信張男最後說法，認定缺少兩人「假結婚」證據，判決他無罪。

假結婚 家暴 自首

延伸閱讀

娶到悍妻保護令也沒用 高雄男出奇招阻她再來台

罔腰控遭家暴！鳳梨妻歐菈出面改口認「被打好幾次」

吉安警分局長被控誘拐議員妻遭降調 當事人再批：撩妹撩過頭

看女高中生疑似家暴事件 她曝相似遭遇吐心聲：以為努力就能換來愛

相關新聞

她醉倒喪命 男過失致死變無罪

史姓男子和王姓女友人相約喝酒，王女醉倒受傷，等史男發現時已經喪命，檢警在王女體內驗出毒品；一審認為史男違反「注意義務」，...

夫為阻家暴陸妻回台 謊稱假結婚

張姓男子八年前迎娶大陸籍妻子，前年卻趁妻子返陸時到警察局自首，稱兩人是「假結婚」，被依偽造文書等罪送辦；法院審理時張改口...

法院認定「真愛」 他恐面臨誣告

張姓男子藉自首「假結婚」想阻止陸籍妻子入境台灣，法院最終認為二人是「真愛」，判張男無罪，卻害張妻被通緝；法界人士認為，張...

7旬婦違規迴轉釀禍 護理師遭輾過右腎功能剩12.8%…求償千萬下場曝

新竹74歲張姓婦人開車沒有注意後方來車，竟貿然迴轉，導致後方機車反應不及人車倒地，機車後座24歲李姓護理師慘遭張婦車輛輾...

買電影票變付費會員 …車庫娛樂被申訴11件 高嘉瑜再批：惡劣不知檢討

前立委高嘉瑜指控GaragePlay車庫娛樂以用送電影票名義綁付費會員，卻未說明付費會員權益、內容及APP無法取消會員，...

參加婚宴竟遭仇人潑漆「滿頭綠」 女怒告對方下場曝

新竹張姓女子去年11月5日晚間10時許，在某婚宴會館巧遇與她有金錢糾紛的李女，張女失控持辣椒噴霧罐朝李女臉部狂噴，還出手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。