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她醉倒喪命 男過失致死變無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

史姓男子將酒醉的王姓女子丟在房間兩天，王女因酒精、藥物中毒喪命，史男被依過失致死判刑2年，二審逆轉判史無罪。示意圖／ingimage
史姓男子將酒醉的王姓女子丟在房間兩天，王女因酒精、藥物中毒喪命，史男被依過失致死判刑2年，二審逆轉判史無罪。示意圖／ingimage
史姓男子和王姓女友人相約喝酒，王女醉倒受傷，等史男發現時已經喪命，檢警在王女體內驗出毒品；一審認為史男違反「注意義務」，依過失致死罪判刑二年，但二審法官認為史男並無防止犯罪發生的義務，改判無罪。仍可上訴。

二○二一年四月六日凌晨零時許，史男到王女任職卡拉ＯＫ店消費，在店裡一起喝了一瓶威士忌，王女下班後又一起返家，兩人在史的住處再狂飲一瓶半威士忌，雙雙醉倒房內。

隔日晚十一時許，史男見王女沒出房門，進房才發現她沒呼吸，檢警相驗，在體內驗出Ｋ他命毒品反應，死因應為酒後及藥物濫用，多重藥物及酒精中毒所致。　

王女父親質疑史男將王女獨留房間，僅傳訊給王女，見她未讀、未回，也不進房間查看，認為愛女死亡與史男有關，提告過失致死。

高雄地院認為，王女體內驗出多種毒物，加上血液高濃度酒精，毒品殘留量已達致死程度，酒類都是史男購入或放在史男家中，死亡風險應由史男創造，且王女身體不適時，史未進房間查看，死亡與史男不作為有關，依過失致死罪判刑二年。

檢方上訴，史男同樣上訴爭取無罪；二審合議庭認為，王女體內雖驗出毒品，史男尿液也有Ｋ他命反應，但是否曾與王女一同吸毒或提供毒品，缺少相關證據。

合議庭依據史男證詞，認為他曾詢問王女是否要就醫，做法符合一般人對酒醉者關心，因兩人不具有生活共同體、危險共同體關係，史並無違背義務的危險前行為，無防止犯罪發生義務，改判無罪。

房間 毒品 過失致死

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