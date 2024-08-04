7旬婦違規迴轉釀禍 護理師遭輾過右腎功能剩12.8%…求償千萬下場曝

新竹74歲張姓婦人開車沒有注意後方來車，竟貿然迴轉，導致後方機車反應不及人車倒地，機車後座24歲李姓護理師慘遭張婦車輛輾過，右側腎臟萎縮功能僅剩1成2，並自訴勞動能力減損55%，請求張婦賠償1030萬9162元。新竹地院依過失重傷罪判刑張婦6月，民事判賠167萬390元。

李姓護理師控訴，2020年8月30日清晨7時許，張婦開車沿新竹市西大路由北往南方向行駛，竟貿然迴轉，當時何男騎機車載她經過，遭張婦車輛撞擊，她倒地後又遭張婦車輛輾壓。

李姓護理師指出，也因這場車禍，導致她受有肝臟撕裂傷合併膽汁瘤生成、右側第6至第9肋骨骨折併血胸之傷害，及右腎動脈梗塞併右腎萎縮與功能下降，腎臟功能比例左腎剩87.2%，右腎剩12.8%，幾乎只能靠左側腎臟運作，勞動能力減損55%。

李女表示，事故發生她才24歲，正值青春年華，卻因張婦過失行為而受重傷，更造成右腎功能幾乎喪失，往後漫長人生，僅能依靠1顆功能不全的左腎維持身體作用，且受重傷後住院治療期間長達近1個月，尚須終身服用抗血小板藥物，身體及精神均飽受極大痛苦，請求張婦賠償醫藥費、精神慰撫金等共1030萬9162元。

勞動力減損部分，法官認為李女主張減損比例為55%，與台大醫院新竹分院診斷證明書記載4%差距太大，長庚醫院鑑定報告亦認為勞動力減損為4%，且經詢問多位醫師，均稱就算只有1顆腎，生活方面都正常，沒有勞動力減損問題，最終判張婦應賠償167萬390元。

刑事部分，法官審酌張婦疏未注意相關道路交通安全規範，即貿然欲跨越分向限制線迴轉，導致本起車禍事故，且造成李女重傷害，嚴重影響李女與家庭成員生活，損害程度甚鉅，且未能達成和解，依過失致重傷罪判刑6月。