買電影票變付費會員 …車庫娛樂被申訴11件 高嘉瑜再批：惡劣不知檢討

前立委高嘉瑜指控GaragePlay車庫娛樂以用送電影票名義綁付費會員，卻未說明付費會員權益、內容及APP無法取消會員，惡意收取會員費及個資外洩被詐騙等惡劣行徑。北市消保官楊麗萍表示，已接獲車庫娛樂消費申訴11件，下周將會同相關主管機關調查。

車庫娛樂3日發布聲明，指任何銷售服務，於消費者購買前，皆有清楚明載消費者所購買及贈送的品項內容，並清楚說明使用方式、可享服務內容、贈送品項的免費試用說明、續扣說明、續扣金額、及隨時可取消，絕無隱藏，覺得服務不適合的用戶，也可隨時自行取消服務，為來將研究改善APP的介面設計更為親民，以消弭民眾誤解。

高嘉瑜今再度發文，批評車庫娛樂不僅不承認掛羊頭賣狗肉送假票綁會員，還對媒體放話「我在退訂後繼續買票」脫罪辯解，事實自己在車庫娛樂上「已省下的金額是0！但已浪費的會員費是199！」，惡意洩漏使用者個資及購票狀況，如此惡劣不知檢討，罄竹難書。

高嘉瑜說，這樣一家沒有誠信，又用許多小手段讓不知情民眾被綁訂會員，想退費還有各種方式刁難的公司，竟還期待他改邪歸正，真的是江山易改，本性難移。希望主管機關好好鞭策，發揮監管功能，不要讓這樣一家只會耍小手段的公司破壞愛電影的民眾觀影的樂趣跟熱情。

北市法務局統計，近日已接獲車庫娛樂消費申訴11件，其中反映與本案情類似者有8件。楊麗萍說，車庫娛樂設立登記於台北市，消保官將於下周會同相關主管機關對車庫娛樂進行調查，要求對方說明活動廣告、月租方案相關內容及是否經消費者明確同意訂閱；若涉及廣告不實將移請公平會查察，若涉及違反消保法或台北市消保自治條例，將依情節按規定進行處置。