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參加婚宴竟遭仇人潑漆「滿頭綠」 女怒告對方下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹張姓女子去年11月5日晚間10時許，在某婚宴會館巧遇與她有金錢糾紛的李女，張女失控持辣椒噴霧罐朝李女臉部狂噴，還出手痛毆、拉扯頭髮，最後還往李女頭上、衣服倒上綠色油漆；李女氣得報案。新竹地院依傷害罪判處張女拘役35天，易科罰金3萬5千元。

判決書指出，張女和李女有金錢糾紛因而心生不滿。去年11月5日晚間10時許，張女在新竹市某婚宴會館旁樓梯，看見李女前來赴友人婚宴，竟先持辣椒噴霧罐朝李女左半臉噴灑，並徒手毆打李女頭部、拉扯其頭髮，致李女跌坐至地上而受有雙眼結膜灼傷及左膝挫傷等傷害。

張女再持裝有綠色油漆的寶特瓶，倒在李女頭部，導致其髮片、所穿著之衣服、鞋子及當天攜帶的包包，均因沾滿綠色油漆無法清除，而汙損不堪使用。事後李女憤而報警提告。

法官認為，張女僅因與李女有金錢糾紛，竟不思理性處理，率爾傷害李女及毀損其物品，造成李女受有雙眼結膜灼傷及左膝挫傷等傷害，及其服裝及鞋等汙損無法使用，審酌張女坦承犯行，最終依傷害罪判處張女拘役35天，易科罰金3萬5千元。

新竹張姓女子在某婚宴會館巧遇與她有金錢糾紛的李女，竟失控持辣椒噴霧罐朝李女臉部狂噴，還出手痛毆、拉扯頭髮，最後還往李女頭上、衣服倒上綠色油漆。圖／報系資料照
新竹張姓女子在某婚宴會館巧遇與她有金錢糾紛的李女，竟失控持辣椒噴霧罐朝李女臉部狂噴，還出手痛毆、拉扯頭髮，最後還往李女頭上、衣服倒上綠色油漆。圖／報系資料照

傷害罪 失控 新竹 頭髮

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