未持手術證明申請變更性別登記遭拒 法院1原因判興訟勝訴

跨性別者（化名L）赴戶政所申請性別由男變女，因未持變性手術證明遭拒而興訟，法院審酌病歷、使用賀爾蒙替代療法多年、已提必要證明文件等，令戶政所准L的申請，將性別變更為女，可上訴。

全案緣於，L在民國110年11月間以戶籍登記特別案件申請書，檢附台大醫院及林口長庚醫院診斷證明書等影本，向台北巿中正區戶政事務所申請變更性別登記為女性，並重新配賦統一編號。

戶政所表示，依內政部函釋意旨，申請由男變女的變性者，除須經2名精神科專科醫師評估鑑定的診斷書外，尚需合格醫療機構開具已摘除男性性器官，包括陰莖及睪丸的手術完成診斷書。

戶政所認為，L未檢附合格醫療機構開具已摘除男性性器官，包括陰莖及睪丸的手術完成診斷書，不符戶政機關受理性別變更登記的認定要件，否准申請。L不服提起此件行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

法院開庭期間，L自述其性別認同發展與實踐過程，包括自幼稚園開始就羨慕女生穿小洋裝上學，告訴爸媽也想與女同學一樣，卻被告知不行；父親認為L沒有男生樣子，安排就讀男校國中，未料L因動作輕柔成為男同學排擠的對象，遭到霸凌。

L自述，所幸高中時期同學較能接納，升上大學後，因為外觀及穿著經歷巨大變化，外出時受到異樣眼光，後來休學。

看診部分，L被精神科主治醫師診斷為「性別不安」而導致恐慌症，隨著醫師心理治療及新陳代謝科的賀爾蒙治療，在外表、內分泌賀爾蒙指標接近一般原生生理女性，恐慌情況漸趨穩定；因得知跨性別者興訟狀況，也努力研讀資料並撰寫起訴狀。

在工作部分，L遭遇言語傷害，又無法獲得適合工作職缺，造成經濟上困難，期待在大學畢業前完成性別變更登記。

法院認為，L很早就確立自我性別為女性，並自高中時起就依其性別認知而向外展現女性的人格樣貌，直至今日已歷數年以上，足以認定變更性別的意願確實穩定。

判決指出，L已提出由專精於性別不安、變性領域的執業醫師出具診斷證明書，此診斷證明書足以證明L因生理性徵與認同的性別不符，而有性別不安、恐慌焦慮等情形，此現象已長期存在，且從109年8月間起使用賀爾蒙替代療法至今，應認L已依據戶籍法施行細則規定提出必要證明文件，戶政所原處分否准申請，並無理由。

法院日前判決，撤銷戶政所原處分，戶政所應對L提起的身分登記性別變更申請，作成准予性別登記變更為女性的行政處分，全案可上訴。