今年下架近4萬8千則假投資廣告！假冒財經名人投放臉書最多、關鍵字曝光

詐騙集團在網路平台大量投放假投資詐騙廣告，刑事局今年至上月24日通報平台下架近4萬8千則廣告，其中臉書占比高達9成7，被冒名人士則以財經名人占6成最多，提醒民眾勿輕信。

刑事局統計今年至上月24日，通報Meta下架臉書4萬6517則、通報Google下架YouTube623則及各聯播網843則；今年4月1日至6月30日被冒名人士占比，財經名人59.2%、媒體網紅18.6%、企業領袖10.2%、政治人物4%及其他8%。

另外，刑事局今年推動攔阻逾3百萬則釣魚簡訊、下架逾13萬個涉詐網路帳號、停止解析逾2萬5千個涉詐網站。

立法院上月18日三讀通過詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、刑事訴訟法、通訊保障及監察法「打詐4法」。刑事局說，提供警方更多打詐偵查武器，並建立網路平台監管機制，規範一定規模業者驗證廣告主身分、於廣告中揭露必要資訊及訂定防詐計畫等，從源頭防堵，解決詐騙廣告氾濫問題。

刑事局提醒民眾，小心辨別網路廣告，包括「AI 妖股」、「最強黑馬」、「飆股特別通知」、「免費贈書或公益送書」、「限時免費領取千萬不要錯過」、「公開唯一官方 LINE 帳號」均為常見的詐騙關鍵字，切勿輕信。