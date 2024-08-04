他酒駕心虛「遇紅燈就轉」 雙北警攔截...被法辦還吞11萬元罰單

高姓男子日前酒後騎車上路，在馬路上蛇行被巡邏員警盯上攔查，他心虛右轉加速逃逸，警方立刻鳴笛緊跟，並發動攔截圍捕，追了逾10公里、近20分鐘，在雙北警方合作下就逮，他酒測值每公升0.91毫克，警詢後被依公共危險罪送辦，同時吃上無照駕駛、違規等逾11萬元罰單。

北市警方指出，高男（35歲）日前騎車沿著重慶南路北往南直行，因左右搖晃認定有異攔查，要求他停車受檢，孰料他不配合，還催油門在路口右轉落跑。

高男一路「遇紅燈就轉、闖紅燈」，甚至最後從台北騎上中正橋，往新北中和方向逃逸，北市警方見狀啟動攔截圍捕，最後在新北中和警方的幫忙下，順利把高男攔下。

警方以為他是通緝犯，甚至身上藏有違禁品，孰料靠近觀察發現，他身上有濃厚酒氣，依法執行酒測，酒測值每公升0.91毫克，嚴重超標；警方確認他身上沒有違禁品，但駕照遭吊銷、無照駕駛。

高男供稱，前一天晚上在住家喝酒，喝到凌晨1點後休息一下，就要出門找朋友，沒想到就被抓到真的很嘔，被依公共危險罪送辦，同時吃上無照駕駛、紅燈右轉、拒檢不停共11張、逾11萬4100元的罰單。