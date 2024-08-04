募款90桌變13桌..白議員候選人被放生 找人湊數涉賄選無罪

高雄市民眾黨提名市議員候選人陳惠君，前年地方大選被控藉募款餐會為名，無償宴請選民，陳被控涉賄起訴，橋頭地院審理時，法官發現該餐會原計畫辦90桌，但選民聽聞1人5000打退堂鼓，黨內同志也不支持，最終席開13桌，只能找親友湊數充場面，一、二審法官認為陳未達賄選對價關係，判她無罪。

前年地方大選，橋檢及高雄市調查處接獲情資，指陳惠君以募款餐會為名，在仁武區以外燴方式舉辦餐會，名義上出席者要繳費認購餐券，但實際卻是無償宴請選民大啖價值8000元的美食，席間陳惠君還尋求出席者支持。

檢方認定陳惠君以無償餐會舉辦競選活動，已涉及賄選，偵結將她及龔姓競選總幹事、蔡姓樁腳起訴。

橋頭地院審理時，陳惠君辯稱，因募款餐會邀約不利，人數太少會很冷清，需要找人湊數充場面，才請蔡姓樁腳找人湊數就好，沒有一定要約選區的選民。

法官發現，該餐會原本與另兩名候選人莊貽量、李建輝合辦，但黨主席柯文哲南下輔選行程告吹，莊認為別人不會捐錢給他退出，李則認為選區選情冷，募不到款也取消合辦，僅剩陳惠君負責動員。

最後餐會從原計畫的90桌，改為30桌，蔡姓樁腳原計畫認領6桌，最後聽聞每人要繳納5000元，原本計畫出席的里民多打退堂鼓，因人數一減再減，陳惠君最後授意龔男、蔡女自由邀請親友、工作人員到餐會用餐。

橋頭地院審理後，合議庭認為，接受免費餐飲並不當然構成賄選，「接受免費提供餐飲」與「約定投票給特定人選」二者間需存對價關係，才算成立犯罪事實，雖該餐會上進行選舉活動，但無從認定達成約定投票行為，判陳惠君等3人無罪。

檢方不服再上訴，高雄高分院審理時，合議庭認為該餐會籌畫一波三折，從原先90桌一改再改，最後出席人數只能湊得13桌，因此陳惠君及競選幹部找人填補空位湊場面，想法應是其來有自。