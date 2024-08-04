快訊

奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光

艋舺清蓮宮遶境角頭招牌意外揭一晚賠1億博弈新勢力

台大法律博士要讀10年？ 環境讓求學變副業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

募款90桌變13桌..白議員候選人被放生 找人湊數涉賄選無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市民眾黨提名市議員候選人陳惠君，前年地方大選被控藉募款餐會為名，無償宴請選民，陳被控涉賄起訴，橋頭地院審理時，法官發現該餐會原計畫辦90桌，但選民聽聞1人5000打退堂鼓，黨內同志也不支持，最終席開13桌，只能找親友湊數充場面，一、二審法官認為陳未達賄選對價關係，判她無罪。

前年地方大選，橋檢及高雄市調查處接獲情資，指陳惠君以募款餐會為名，在仁武區以外燴方式舉辦餐會，名義上出席者要繳費認購餐券，但實際卻是無償宴請選民大啖價值8000元的美食，席間陳惠君還尋求出席者支持。

檢方認定陳惠君以無償餐會舉辦競選活動，已涉及賄選，偵結將她及龔姓競選總幹事、蔡姓樁腳起訴。

橋頭地院審理時，陳惠君辯稱，因募款餐會邀約不利，人數太少會很冷清，需要找人湊數充場面，才請蔡姓樁腳找人湊數就好，沒有一定要約選區的選民。

法官發現，該餐會原本與另兩名候選人莊貽量、李建輝合辦，但黨主席柯文哲南下輔選行程告吹，莊認為別人不會捐錢給他退出，李則認為選區選情冷，募不到款也取消合辦，僅剩陳惠君負責動員。

最後餐會從原計畫的90桌，改為30桌，蔡姓樁腳原計畫認領6桌，最後聽聞每人要繳納5000元，原本計畫出席的里民多打退堂鼓，因人數一減再減，陳惠君最後授意龔男、蔡女自由邀請親友、工作人員到餐會用餐。

橋頭地院審理後，合議庭認為，接受免費餐飲並不當然構成賄選，「接受免費提供餐飲」與「約定投票給特定人選」二者間需存對價關係，才算成立犯罪事實，雖該餐會上進行選舉活動，但無從認定達成約定投票行為，判陳惠君等3人無罪。

檢方不服再上訴，高雄高分院審理時，合議庭認為該餐會籌畫一波三折，從原先90桌一改再改，最後出席人數只能湊得13桌，因此陳惠君及競選幹部找人填補空位湊場面，想法應是其來有自。

另外，蔡女找來的出席者，許多是大陸籍同鄉及承包蔡女家裡工程的下游廠商，因缺少陳惠君藉餐會賄選證據，仍維持一審見解，判陳惠君、龔姓競總、以及蔡姓樁腳3人均無罪。

民眾黨提名的陳惠君（中）為政壇素人，前年代表民眾黨參選高雄市議員。本報資料照
民眾黨提名的陳惠君（中）為政壇素人，前年代表民眾黨參選高雄市議員。本報資料照

募款 樁腳 賄選

延伸閱讀

女伴醉倒房間1天後喪命 男被控過失1理由逆轉無罪

自媒體來襲 立委經營選區拚陸戰打空戰各顯身手

捐LED燈柱給社區求支持 屏東前鄉代涉賄選被判刑

被黃捷點名颱風天也不在國內 謝衣鳯：我在選區勘災

相關新聞

車庫娛樂涉詐 高嘉瑜受害批手段惡劣 北市府下周調查

前立委高嘉瑜昨在Facebook發文稱自己被「車庫娛樂」詐騙，引起許多共鳴。她今受訪時指出，車庫娛樂不僅強制綁會員、扣會...

募款90桌變13桌..白議員候選人被放生 找人湊數涉賄選無罪

高雄市民眾黨提名市議員候選人陳惠君，前年地方大選被控藉募款餐會為名，無償宴請選民，陳被控涉賄起訴，橋頭地院審理時，法官發...

影／大陸廉價茶佯百年普洱 台中男詐5600萬狂買房地產

台中市謝姓男子在去年底與共犯從大陸進口便宜普洱茶，以高級茶盒包裝後，佯稱是要價數萬元的「百年普洱」，在網路平台吸引投資人...

加盟雞排店 找不到店面想解約 靠打官司拿回53萬加盟金

鄒姓男子想加盟陳男經營的連鎖雞排店，先付10萬元定金，再付53萬元加盟金後，因找不到店面決定解約。陳指已訂購加盟設備且契...

馬籍生K歌遭砍死 凶手判11年

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年到KTV唱歌為打工同事餞別，只因與不同包廂的陳姓男子等人，因開錯門發生不快，離去...

父虐兒致死 母坐視不救判2年

台南市兩歲謝姓男童去年被謝姓母親和陳姓生父從飯店送醫急救，但到院前死亡，因身上多處新舊傷，院方懷疑男童遭凌虐致死報警處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。