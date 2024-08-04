車庫娛樂涉詐 高嘉瑜受害批手段惡劣 北市府下周調查

前立委高嘉瑜昨在Facebook發文稱自己被「車庫娛樂」詐騙，引起許多共鳴。她今受訪時指出，車庫娛樂不僅強制綁會員、扣會費，還限時取消，APP內無法操作，導致許多人不知不覺被扣好幾個月的會費，手段非常惡劣。北市消保官回應，將於下周會同相關主管機關對車庫娛樂調查，確保民眾消費權益。

高嘉瑜表示，自己很喜歡看新海誠的地影，7月初在Facebook上看見車庫娛樂廣告寫「《秒速五公分》電影票149元買一送一」，由於該片為舊片重映，價格合理，購買過程要下載APP，刷了149元後並沒有拿到送的電影票，反而是通知有Premium會員，在APP內也找不到取消會員的方式，因為通知寫說免費30天，當下沒想太多，沒想到8月3日凌晨3點50分有一筆信用卡扣款。

高嘉瑜說，在網路上揭露此事才發現很多人有相同經驗，買電影片強制加入會員，還會不知不覺收取會費。車庫娛樂聲稱與所有訂閱平台一樣，但完全不同，因為民眾的認知就是只要購買電影票，沒有人要加入付費會員，還藉著電影票買一送一的名義掛羊頭賣狗肉，當下還無法取消，等到民眾忘記後就偷偷扣款，手法相當惡劣，是陷阱中的陷阱。

北市主任消保官楊麗萍回應，民眾若與業者有消費爭議，可向各縣市政府提消費爭議申訴，由縣市政府協助雙方進行個案協調。任何交易包括訂閱月租方案，均須經雙方合意，消費者可主張未明確同意購買月租方案該交易未成立。