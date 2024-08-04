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國會職權修法釋憲案 憲法法庭8月6日言詞辯論

中央社／ 台北4日電

國會職權修法釋憲案，憲法法庭訂8月6日進行言詞辯論，開放旁聽與網路直播當天上午辯論立法程序、總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權；下午辯論調查權、聽證會及藐視國會等規定。

立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布，國會職權修法法律已於6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

憲法法庭19日裁定，立法院職權行使法有關「聽取國情報告」「聽取報告及質詢」「人事同意權行使」「調查權行使」「聽證會舉行」及刑法「藐視國會罪」等規定在此裁定公告之日（7月19日）起，暫時停止適用。

另外，憲法法庭訂於8月6日上午9時至下午5時進行言詞辯論，邀請聲請人代表、訴訟代理人、相關機關立法院代表與訴訟代理人、專家學者、法庭之友到庭陳述意見。

根據憲法法庭公告的程序流程表，辯論當天上午、下午各一場，上午辯論主題為立法程序、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權之行使相關規定部分；下午為調查權之行使、聽證會之舉行相關規定部分、刑法第141條之1（藐視國會罪）規定。

憲法法庭日前公告爭點題綱，包括民國113年6月24日修正公布之立法院職權行使法增訂暨修正條文全文，以及同日公布之刑法第141條之1，其立法程序是否有明顯重大瑕疵。

另外，立法院職權行使法下列條文之規定，是否違憲，（一）總統國情報告部分：第15條之1、第15條之2、第15條之4。（二）質詢部分：第25條。（三）同意權行使部分：第29條、第29條之1、第30條、第30條之1、第31條。

（四）調查權部分：第45條、第46條、第46條之1、第46條之2、第47條、第48條、第50條之1、第50條之2、第51條、第53條之1第2項。（五）聽證會部分：第59條之1至第59條之9。（六）其他受理部分。刑法第141條之1規定，是否違憲。

國會職權修法 憲法法庭 立法院職權行使法

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