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影／大陸廉價茶佯百年普洱 台中男詐5600萬狂買房地產

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子在去年底與共犯從大陸進口便宜普洱茶，以高級茶盒包裝後，佯稱是要價數萬元的「百年普洱」，在網路平台吸引投資人購買，甚至在群組內以「暗樁」炒作價格，等到被害人要求出金時，謝等人隨即刪除、封鎖聊天室，短短半年期間，不法牟利超過5600萬元，謝甚至在台中、雲林購入8筆房地產，市價逾5000萬元，檢警收網帶回謝等12人，謝與許姓左右手遭羈押，名下房地產也被扣押。

第四警分局偵查隊在今年獲報，謝姓男子（43歲）與共犯，從大陸進口每包約200元至300元的普洱茶磚後，再在台灣改以木盒精緻包裝後，佯稱是要價3萬元至10萬元的「百年普洱」，在網路平台內吸引投資人加入。

若有被害人上鉤，謝等人會佯稱，被害人欲投資高價保值普洱茶，只需在平台下單所需購買的品項與數量，支付貨款後，商品會直接寄給消費者，由被害人從中賺取價差。

謝等人還會寄送外表包裝精美的茶餅，充當高檔百年普洱茶藉此魚目混珠，供被害人購買收藏，另不定期出示消費者明細清單取信被害人，讓被害人誤信是「高報酬獲利」的投資，等到被害人要出金時，該詐團成員隨即刪除，或封鎖聊天室，使被害人無法退貨血本無歸，初估有超過70人遭詐，受損金額近5600萬。

第四警分局報請台中地檢署檢察官郭逵指揮後，在今年6月間兵分多路搜索，帶回涉案謝等12人，查扣226盒普洱茶、現金89萬餘元、存摺、物流單、帳冊、教戰手冊、電腦等贓證物。

檢警發現，謝犯案期間，利用不法所得購買台中南區、雲林等地的房地產、土地，一共有8筆，市價超過5000萬元，被檢方認定是不法所得，向法院聲請裁定扣押獲准，另外謝與另名許姓共犯（47歲），被依詐欺、洗錢、組織等罪，裁定羈押，全案擴大追查其餘共犯與被害人。

台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元，檢警今年6月間帶回涉案12人。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元，檢警今年6月間帶回涉案12人。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元，檢警查扣茶盒超過200盒。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元，檢警查扣茶盒超過200盒。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子為首的詐騙集團，利用廉價茶葉佯稱百年普洱，藉此向被害人詐騙，不法所得超過5600萬元。記者陳宏睿／翻攝

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