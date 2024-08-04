投資股票組穩賺不賠 中年男子險被騙20萬

台南市謝姓中年男子加入一個Line投資股票群組，客服經理誆稱保證獲利200%，謝信以為真，前往府前路某銀行欲匯款20萬元積蓄投資，行員發現有異，立即通報警到場了解，警員及時阻止保住他辛苦積蓄。

41歲謝姓中年男子於臉書上發現一則投資廣告，描寫投資保證獲利等吸睛字眼，好奇加上追求財富的夢想讓他點選連結，加入LINE通訊軟體群組，其中一名自稱「中利投資」客服經理，誆稱加入平台投資股票保證獲利200%，只要儲值20萬元即可獲得200萬元操作金。

謝男在該投資群組中觀察許久相當心動，前天下午1點多到台南市中西區府前路某銀行要臨櫃匯款20萬元，欲加入投資行列。

謝男同時依照對方指示，為了避免洩漏布局和資金金流被市場主力監察，影響到布局盈利，不可以講投資或股票，如果行員或警察詢問匯款用途，要向行員謊稱告知是用於朋友借貸貨款購買家具，切勿備註任何信息，來搪塞行員的提問。

客服經理並叮嚀謝男把儲值帳戶手寫到紙上去辦理匯款，不要帶手機到銀行辦理業務，有的行員會過度關切檢查手機，可能造成布局洩漏，影響布局盈利。