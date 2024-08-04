加盟雞排店 找不到店面想解約 靠打官司拿回53萬加盟金

鄒姓男子想加盟陳男經營的連鎖雞排店，先付10萬元定金，再付53萬元加盟金後，因找不到店面決定解約。陳指已訂購加盟設備且契約仍存續，拒退53萬元。基隆地方法院審理後，認定依契約內容，鄒要解除契約即中止。陳男已不用提供加盟服務，判決要返還53萬元。全案可上訴。

鄒男提告指出，他在2020年3月12日給付陳男定金10萬元，加盟陳男經營的雞排連鎖店。雙方約定由鄒自行尋找店面並簽訂租約後，正式簽訂加盟契約，事後他又兩度共匯53萬元預付加盟金給陳男。

鄒男因未找到合適地點開店，表示加盟契約本約未成立，要求陳只能留下定金，但要返還53萬元。縱認本約成立，條文約定陳男收受加盟金，是要做為鄒加入連鎖加盟體系後，授權使用商標、提供器材設備及加盟事務服務、教授經營管理、製販商品知識、專業人員技術輔導等加盟事務費用，但陳男並未履行，契約也應視同終止。

陳男答辯，鄒男合計已付63萬元，當鄒付10萬元定金時就已經成立加盟契約本約，簽約與加盟店址確認可同步進行。本約「自動終止」約定，是指如經營不善，總公司不會再向加盟人求償。

陳男說，收取加盟權利金後，用於購買硬體設備、技術、招牌、商標、總公司供應原物料及簡易裝潢。他已先訂購加盟設備，並與廣告公司進行初步規畫事宜，所以不退還加盟金。況且鄒男曾已向他學習相關技術，他也隨時可以提供相關服務，只是鄒未運用。

陳男表示，加盟契約本約終止是以雙方合意為前提，無從片面終止。鄒男雖有向他表達不願繼續營業，要終止契約，但他並未同意，仍請鄒繼續尋找適合加盟開店地點，加盟契約本約仍為有效，聲明駁回告訴。

法官審理後指出，雙方加盟契約預約約定，加盟方須先繳交3萬元加盟預約金，並在正式簽訂加盟契約時扣除。雙方若指簽定預約，鄒男無給付53萬元加盟金義務，陳男稱已先訂購加盟設備等作業並非無根據。

法官查出，鄒男也曾自行尋找適當經營地點，並回報陳男，請陳評估是否合適，性質上也屬踐行加盟事業活動行為，認定雙方已成立加盟契約本約。

法官說，雙方本約規定「乙方（鄒男）因某種因素無法繼續經營且不移轉他人時，契約視為自動終止，加盟權利也不得再行移轉他人」，所指因素並無任何條件限制，亦即加盟方表達無法繼續經營事由即可，並非陳男所稱雙方合意為前提，所以當鄒向陳表示無法繼續營業，本約就自動終止效力。