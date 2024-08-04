馬籍生K歌遭砍死 凶手判11年

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年11月到KTV唱歌為友人慶生被砍死，法官重判陳姓凶嫌11年。記者游明煌／翻攝 馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年到KTV唱歌為打工同事餞別，只因與不同包廂的陳姓男子等人，因開錯門發生不快，離去時又發生碰撞口角，遭陳男持折疊刀砍死；陳母原來買機票來台找兒子旅遊，詎料卻變成接骨灰回家。基隆地院審理時，批陳男手段凶殘，視人命如草芥，近日依傷害致死罪判十一年徒刑。

判決指出，去年十一月十四日晚間，陳姓學生（廿三歲）與多名友人到基隆仁二路凱悅KTV唱歌替同事餞別，凶手陳男（廿六歲）也與多名友人來唱歌，後來陳姓學生、張姓及許姓友人酒後互相推鬧，不慎撞進陳男包廂內，雖不斷道歉，但雙方已有不快。

隔天凌晨四點，雙方結帳完畢等候離去時，又口角衝突，陳男持折疊刀刺殺陳姓學生腿部二刀，再割斷動脈，送醫不治。

二○二○年十月廿八日，長榮大學校外便道發生馬來西亞籍女大生遭殺害案，沒想到去年又發生陳姓男學生被刺殺身亡，二起案件震驚台馬社會。

陳姓學生的家屬代理律師說，陳母辛苦養育兒子長大，提供相關資源到台灣唸書，沒想到僅因幫同事餞行被刺死，陳母原本就在去年十一月廿四日買好機票要來台找兒子旅遊，結果變調為「帶兒子的骨灰回家安葬」，讓人情何以堪。

律師表示，陳家認為台灣社會環境安全良好，所以才選擇來台唸書，沒想到命喪台灣，導致馬來西亞當地對於來台灣留學的安全有所疑慮，請求法院從重量刑。

死者姊姊審理時以視訊哽咽說，父親一年多前因新冠疫情去世，原本母親很開心弟弟畢業回來有大好前途，沒想到失去丈夫後連兒子也沒了，造成沉重打擊。

公訴檢察官指出，陳男僅為雞毛蒜皮的小事，動輒與他人發生衝突，性格暴戾，隨身攜刀在身，有高度的攻擊性跟危險性，先前有許多案件都判拘役或跟被害人和解，從沒因前案獲任何教訓。