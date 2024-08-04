快訊

奧運拳擊／陳念琴5：0晉級4強 拳擊隊保底雙牌創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父虐兒致死 母坐視不救判2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

去年10月18日晚間，陳及謝女發現男童無反應，將他送醫急救後，仍未恢復心跳而宣告死亡。圖／讀者提供
去年10月18日晚間，陳及謝女發現男童無反應，將他送醫急救後，仍未恢復心跳而宣告死亡。圖／讀者提供
台南市兩歲謝姓男童去年被謝姓母親和陳姓生父從飯店送醫急救，但到院前死亡，因身上多處新舊傷，院方懷疑男童遭凌虐致死報警處理，父母均被檢方起訴，父親目前由國民法官法庭審理中，母親當時因坐視不救，法院近日依成年人故意對兒童犯傷害罪判處兩年徒刑。

判決指出，男童前年四月疑因遭虐待，由台南市政府家暴及性侵害防治中心安置，去年七月結束安置後，才返回原生家庭，與父母及姊姊同居在台南市平價飯店。

未料，母親認為男童不服管教，曾以綿繩持續綑綁男童手腕四次、再搧其耳光兩次，見陳男反覆對男童施以凌虐傷害，不僅未積極阻止，反而容任陳男施暴。

法院調查，陳男曾以蓮蓬頭水管插入男童肛門並灌水，徒手捏其生殖器，還把男童抓起來伸至窗外，威脅要將男童丟下樓。誇張的是，陳男還將男童帶至廁所淋冷水，以橡皮筋對身體彈射、又用熱熔膠條毆打手腳，使男童全身傷痕累累。

去年十月，陳男趁謝女外出工作，重擊男童腹部，造成肝臟損傷、胃破裂，胃內容物流至腹腔內，造成腹膜炎引發敗血性休克，緊急送醫急救後，仍未恢復心跳死亡。

謝女辯稱，陳男不願出去工作，須由她賺取生活費，所以要陳男幫忙照顧兒女，她每天幫兒子洗澡，確有發現身上傷勢，她沒帶兒子就醫，是怕醫院通報，兒子會再次被安置到寄養家庭，且兒子死亡前，她看到兒子身上的傷痕並不嚴重。

合議庭指出，謝女對男童有保護義務，負有救護男童免於遭受陳男凌虐責任，且當時並無不能救護，但謝女卻坐視不阻止，導致男童遭虐打致死。法官認為，謝女居於可防止地位而不防止，與死亡結果有因果關係，應負共同正犯罪責。

傷害罪 國民法官 寄養家庭 母親

延伸閱讀

19歲男駕車載陣頭繞境…返宮時撞牆 12人輕重傷少年少女全送醫

蘆洲18歲騎士未依兩段式左轉 遭直行汽車衝撞送醫命危

打頭毆肚、水管插肛門灌水...台南2歲童遭生父虐死 母坐視不救判2年

凌虐死者還上傳冷血凶殘畫面 國民法官痛斥「可惡至極」判無期

相關新聞

父虐兒致死 母坐視不救判2年

台南市兩歲謝姓男童去年被謝姓母親和陳姓生父從飯店送醫急救，但到院前死亡，因身上多處新舊傷，院方懷疑男童遭凌虐致死報警處理...

馬籍生K歌遭砍死 凶手判11年

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年到KTV唱歌為打工同事餞別，只因與不同包廂的陳姓男子等人，因開錯門發生不快，離去...

檢察長陳佳秀談冤獄平反 強調不放過任何細節

台灣冤獄平反協會今天舉辦「2024平冤年度論壇」，澎湖地檢署檢察長陳佳秀出席，分享前銀行經理諸慶恩再審案，強調進行平反冤...

真蝦！貨車司機酒駕車牌被扣2年 他竟網購假車牌上路

盧姓貨車司機酒後駕車被逮，車牌得被扣2年，為了能繼續送貨營生，他在知名網購平台蝦皮購買偽造的假車牌，懸掛後照常上路；桃園...

男持刀逞凶幫友人討債 還強押被害人女友限制行動 判刑5年4月

新北市黃姓男子去年陪友人廖姓男子登門討債，不滿被害人廖姓男子的簡姓女友欲打電話報警，先持刀恫嚇並搶走手機，又從後方偷襲猛...

氣象署技佐涉包庇廠商詐術圍標 4人15萬至20萬交保

中央氣象署徐姓技佐2021年辦理桌上型麥克風系統汰換標案時，涉嫌包庇3家廠商詐術圍標，檢調昨搜索約談徐姓技佐及廠商等5人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。