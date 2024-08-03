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檢察長陳佳秀談冤獄平反 強調不放過任何細節

中央社／ 台北3日電

台灣冤獄平反協會今天舉辦「2024平冤年度論壇」，澎湖地檢署檢察長陳佳秀出席，分享前銀行經理諸慶恩再審案，強調進行平反冤錯時不放過任何1個細節，從不可能中創造可能。

台灣冤獄平反協會今天在台灣大學霖澤館國際會議廳舉辦為期2天的「2024平冤年度論壇」，主題為冤案救援多重方法。今天論壇主題涵蓋司法科學委員會的建置及盧正案的救濟策略，盧正案也是本次論壇的焦點議題之一。

前員警盧正被控於民國86年間涉嫌擄人勒索後撕票，最高法院於89年6月間判處死刑定讞，法務部隨後於同年9月間執行槍決。

然而，盧正家屬及民團認為歷審判決均以自白為主要證據，但自白取得過程存有違法，並經監察院糾正，即使盧正已被槍決，家屬與民團仍持續為他平反。

盧正案義務律師陳偉仁在論壇中表示，未來義務救援律師團的再審方向、突破盧正於偵審時自白的救援策略，以及員警因本案違法失職受懲戒是否足以影響原判決，也將會是未來的救濟重點。

以與談人身分出席論壇的澎湖地檢署檢察長陳佳秀，也於論壇中分享了前銀行經理諸慶恩再審案的經驗，並強調無論是再審、非常上訴或有罪確定審查，盡力湊齊案卷，不要放過任何1個細節，從不可能中創造可能。

陳佳秀也指出，由於盧正案的確定判決未採用警詢自白，若在非常救濟時仍強調違法自白，可能會面臨困難，因此建議其他突破方向，例如偵審訊問自白的違法情形、佚失證據資料清單、鑑識報告所載未檢驗檢體等。

此外，民國106年司改國是會議決議建置獨立的國家司法科學委員會，目前相關組織法規草案與計畫由行政院審議中。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔則指出，台灣的法醫制度就司法冤錯案件，若科學鑑定不被接受，應研議相關檢討機制，且未來司法科學委員會應達到鑑定的中立性（獨立），統一各機關的標準，實施鑑定與建立標準應由不同單位。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀。記者王慧瑛／攝影

司法 律師 法務部 監察院

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