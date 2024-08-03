真蝦！貨車司機酒駕車牌被扣2年 他竟網購假車牌上路

盧姓貨車司機酒後駕車被逮，車牌得被扣2年，為了能繼續送貨營生，他在知名網購平台蝦皮購買偽造的假車牌，懸掛後照常上路；桃園市桃園警分局龍安派出所近日巡邏，發現盧男將貨車臨停紅線上，攔查發現貨車的車牌材質異常，仔細比對確認是偽造車牌，當場將盧依行使偽造特種文書罪嫌移送法辦。

桃園分局說，近來車牌遭監理單位吊扣數量日漸增加，主要原因不外乎酒後駕車、惡意逼車、嚴重超速等危險駕駛的交通違規原因，而吊扣車牌案件增加，也讓有心人士透過偽、變造車牌鑽法律漏洞。

根據去年6月30日修訂上路的道路交通管理處罰條例中，所謂「嚴重超速」吊扣牌照標準，已由超速60公里降為40公里，同時也因限速的門檻降低，再加上民眾上網便可輕易購得偽造、變造車牌，推測可能是近來使用假車牌增加的原因之一。

桃園分局說，監理單位核發的車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛上路就是違法，依照道路交通管理處罰條例第12條1項3款規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，可處新台幣3600元至10800元罰鍰，另「偽造」業者也有刑責，可依偽造特種文書罪論處，處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。

交通組長林健祥說，為了嚇阻歪風，已經要求桃園分局各派出所、隊等外勤單位，利用各項勤務加強執行「淨牌專案」，針對懸掛假車牌（偽造、變造或矇領的牌照）、未懸掛車牌、車牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為加強稽查取締，有心人士切勿心存僥倖，最終仍是難逃法網，得不償失。

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