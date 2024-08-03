快訊

奧運拳擊／林郁婷昨賽後未受訪 今首露面吐贏下16強賽心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真蝦！貨車司機酒駕車牌被扣2年 他竟網購假車牌上路

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

盧姓貨車司機酒後駕車被逮，車牌得被扣2年，為了能繼續送貨營生，他在知名網購平台蝦皮購買偽造的假車牌，懸掛後照常上路；桃園市桃園警分局龍安派出所近日巡邏，發現盧男將貨車臨停紅線上，攔查發現貨車的車牌材質異常，仔細比對確認是偽造車牌，當場將盧依行使偽造特種文書罪嫌移送法辦。

桃園分局說，近來車牌遭監理單位吊扣數量日漸增加，主要原因不外乎酒後駕車、惡意逼車、嚴重超速等危險駕駛的交通違規原因，而吊扣車牌案件增加，也讓有心人士透過偽、變造車牌鑽法律漏洞。

根據去年6月30日修訂上路的道路交通管理處罰條例中，所謂「嚴重超速」吊扣牌照標準，已由超速60公里降為40公里，同時也因限速的門檻降低，再加上民眾上網便可輕易購得偽造、變造車牌，推測可能是近來使用假車牌增加的原因之一。

桃園分局說，監理單位核發的車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛上路就是違法，依照道路交通管理處罰條例第12條1項3款規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，可處新台幣3600元至10800元罰鍰，另「偽造」業者也有刑責，可依偽造特種文書罪論處，處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。

交通組長林健祥說，為了嚇阻歪風，已經要求桃園分局各派出所、隊等外勤單位，利用各項勤務加強執行「淨牌專案」，針對懸掛假車牌（偽造、變造或矇領的牌照）、未懸掛車牌、車牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為加強稽查取締，有心人士切勿心存僥倖，最終仍是難逃法網，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盧姓男子將貨車臨停在紅線上，遭桃園警分局巡邏員警發現，上前盤查赫然發現他因之前酒駕遭扣牌，竟異想天開上網購買假車牌，除了違規罰單外，還得送法辦。圖 /桃園警分局提供
盧姓男子將貨車臨停在紅線上，遭桃園警分局巡邏員警發現，上前盤查赫然發現他因之前酒駕遭扣牌，竟異想天開上網購買假車牌，除了違規罰單外，還得送法辦。圖 /桃園警分局提供
盧姓男子將貨車臨停在紅線上，遭桃園警分局巡邏員警發現，上前盤查赫然發現他因之前酒駕遭扣牌，竟異想天開上網購買假車牌，除了違規罰單外，還得送法辦。圖 /桃園警分局提供
盧姓男子將貨車臨停在紅線上，遭桃園警分局巡邏員警發現，上前盤查赫然發現他因之前酒駕遭扣牌，竟異想天開上網購買假車牌，除了違規罰單外，還得送法辦。圖 /桃園警分局提供
盧姓男子將貨車臨停在紅線上，遭桃園警分局巡邏員警發現，上前盤查赫然發現他因之前酒駕遭扣牌，竟異想天開上網購買假車牌，除了違規罰單外，還得送法辦。圖 /桃園警分局提供
盧姓男子將貨車臨停在紅線上，遭桃園警分局巡邏員警發現，上前盤查赫然發現他因之前酒駕遭扣牌，竟異想天開上網購買假車牌，除了違規罰單外，還得送法辦。圖 /桃園警分局提供

交通違規 桃園 門檻

延伸閱讀

酒店徹夜飲酒...BMW男酒駕撞死五股晨運老翁 被判6年3月

影／瓊斯盃「美國隊」迪米特里厄斯信義區酒駕被逮！遭檢限制出境出海

取締地點與項目公布！彰化縣新設25處科技執法10月上路

下午4點至6點最多人酒駕！桃市酒駕率較同期下降3成5

相關新聞

氣象署技佐涉包庇廠商詐術圍標 4人15萬至20萬交保

中央氣象署徐姓技佐2021年辦理桌上型麥克風系統汰換標案時，涉嫌包庇3家廠商詐術圍標，檢調昨搜索約談徐姓技佐及廠商等5人...

女粉絲玩「真心大冒險」控1夜遭3男藝人連逞獸慾...民刑事官司均敗

常在綜藝節目露臉的男藝人與來台發展演藝事業的日籍、西班牙籍2男子，趁投宿高雄時，約來1名女粉絲，4人在房間玩「真心大冒險...

氣象署技佐傳涉貪被法辦 交通部長：毋枉毋縱

中央氣象署傳出貪汙弊案，檢調接獲檢舉，一名徐姓技佐涉嫌圖利廠商得標，昨天約談相關人等，交通部長李孟諺今天參加國道3號古坑...

真蝦！貨車司機酒駕車牌被扣2年 他竟網購假車牌上路

盧姓貨車司機酒後駕車被逮，車牌得被扣2年，為了能繼續送貨營生，他在知名網購平台蝦皮購買偽造的假車牌，懸掛後照常上路；桃園...

男持刀逞凶幫友人討債 還強押被害人女友限制行動 判刑5年4月

新北市黃姓男子去年陪友人廖姓男子登門討債，不滿被害人廖姓男子的簡姓女友欲打電話報警，先持刀恫嚇並搶走手機，又從後方偷襲猛...

金錢豹小姐上班第四天遭摸私處 酒客賠35萬換緩刑

台中王姓商人到金錢豹KTV叫小姐陪酒，竟衝動伸手進她內褲亂摸，小姐坦言才上班第4天首次單獨陪酒就遇害，嚇到驗傷又怕染性病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。