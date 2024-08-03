男持刀逞凶幫友人討債 還強押被害人女友限制行動 判刑5年4月

新北市黃姓男子去年陪友人廖姓男子登門討債，不滿被害人廖姓男子的簡姓女友欲打電話報警，先持刀恫嚇並搶走手機，又從後方偷襲猛刺廖男3刀，並強行帶走簡女做為交換男友就醫條件，新北地院日前將黃依殺人未遂罪判刑5年4月及強制罪判刑4月，得易科罰金；廖男依剝奪他人行動自由罪，判刑4月得易科罰金，可上訴。

判決指出，黃姓男子（28歲）去年4月4日下午5時許，陪同友人廖姓男子（30歲）前往新北市區找被害人廖姓男（38歲）追討一筆債務，交涉期間雙方口氣愈演愈激烈，廖男的女友簡姓女子（28歲）見雙方口氣不佳，擔心發生衝突欲打電話報警，黃先持折疊刀恫嚇並搶走簡女手機，隨後又從後方偷襲猛刺，導致廖男左上背部、左下背部靠近側腹部、下背部共中3刀，當場血流不止。

黃原本還想繼續持刀逞凶，被害人廖男高舉左手臂阻擋，經同行的廖男見狀出言喝止並將刀搶下，黃男才停手，廖男的女友見狀欲將男友送醫，廖男擔心簡女於送醫途中報警，強行帶走簡女做為交換男友就醫條件，才讓受傷的廖男由其友人送醫。

廖及黃等人隨即帶著簡女開車離去，簡在車上不斷哀求讓其先行離去，廖出言拒絕並強調要等受傷的廖姓男友做完筆錄後，確認警察沒有追查始可離去，當晚7時35分，車子開至新北市新莊廟口夜市附近，簡女先趁隙撿起先前遭黃男搶走後掉落在車上的手機。

當車再開至新莊區建安街，趁廖試圖叫醒吃了梅片，昏睡起不來的黃男之際，趁機逃離現場躲在附近公寓樓梯間，確認沒人尾隨立即到警局報案求助。廖男見事跡敗露，隔天凌晨4時主動向新北市板橋警方投案，坦承有說讓受傷的廖男就醫做為交換條件，就是簡女必須跟他一起走，但黃落網後，則是矢口不認有任何殺人意圖等犯行。