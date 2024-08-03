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氣象署技佐涉包庇廠商詐術圍標 4人15萬至20萬交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

中央氣象署徐姓技佐2021年辦理桌上型麥克風系統汰換標案時，涉嫌包庇3家廠商詐術圍標，檢調昨搜索約談徐姓技佐及廠商等5人，訊後令徐等4人15萬至20萬元交保，另1名廠商請回。

檢調調查，中央氣象署前身為中央氣象局，2021年10月間，中央氣象局秘書室時任技佐徐劍虹辦理國際會議廳桌上型麥克風系統汰換標案時，明知廠商投標文件與採購規格不符，仍讓廠商參與投標，圖利特定廠商獲得300萬元標案，涉嫌違反政府採購法、圖利罪、詐欺取財等罪嫌。

台北地檢署昨指揮調查人員搜索氣象署，約談徐劍虹及3家廠商負責人共5人，訊後令徐劍虹20萬元交保，廖姓父女檔分別20萬、15萬元交保，陳國恭20萬元交保，林宗翰則無保請回。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

氣象局 氣象署

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