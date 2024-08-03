女粉絲玩「真心大冒險」控1夜遭3男藝人連逞獸慾...民刑事官司均敗

常在綜藝節目露臉的男藝人與來台發展演藝事業的日籍、西班牙籍2男子，趁投宿高雄時，約來1名女粉絲，4人在房間玩「真心大冒險」，一起喝酒玩樂，事後女粉絲控告，一夜遭這3人輪姦9次，但檢方不起訴，她改提民事求償180萬元，仍吃敗訴。

判決指出，2021年5月，這3名男藝人計畫到小琉球旅行，先在高雄過夜，3人投宿某青年旅舍，其中台籍男藝人透過交友軟體，配對遇上女粉絲，便邀女粉絲到旅舍一起喝酒玩樂。

女粉絲買酒到房間，與3名男藝人玩「真心大冒險」遊戲，當時日籍、西班牙籍男藝人已脫光衣服，女粉絲與台籍男藝人尋歡後，另2名外籍男藝人也先後與女粉絲發生關係。直到清晨，女粉絲離開旅舍，後來報警，控告這3名男子一夜輪姦她9次。但3男星認為與女粉絲是「合意性交」。

案經雄地檢署偵結，認為女粉絲說詞反覆，對玩遊戲、喝酒、買酒之前後順序屢有矛盾，並指曾反抗日籍男星，並抓傷他大腿，但檢警沒在日籍男星大腿找到傷勢，認定罪證不足，處分3男不起訴。儘管女粉絲不服，2次聲請再議都被駁回。女粉絲改打民事官司，向3人求償180萬元。

法官認為，女粉絲提及本來只聊完天就走，後又主動與3人玩遊戲，沒有表示自己喝太多，也沒因意識不清而立即離開，無從證明3男趁她不勝酒力，違反她意願強制性交、乘機性交，3人共同侵權行為不成立，判決女粉絲敗訴。全案仍可上訴。

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