氣象署技佐傳涉貪被法辦 交通部長：毋枉毋縱

中央氣象署傳出貪汙弊案，檢調接獲檢舉，一名徐姓技佐涉嫌圖利廠商得標，昨天約談相關人等，交通部長李孟諺今天參加國道3號古坑交流道平面側車道工程動土典禮時受訪，他表示，希望檢調毋枉毋縱，盡快查明真相。

中央氣象署在2021年（當時為中央氣象局）公開招標汰換桌上型麥克風，有3間廠商涉嫌詐術圍標，投標文件與採購規格不符卻仍得標，負責該標案的徐姓技佐疑似涉入其中，圖利廠商得標，檢調接獲檢舉，昨天約談相關人等。

李孟諺表示，該案是有一位基層同仁在採購案中，有疑似對廠商透露訊息等等的問題，目前已進入檢調約談的司法階段，希望毋枉毋縱，盡快查明真相。

至於是否有相關停職等處分，會進一步請政風單位、人事單位了解約談以後偵辦的案情，如果確實違反公務員相關的準則跟規定，就會依照人事規定辦理。

另外，凱米颱風重創鐵路、公路系統，李孟諺表示，在八掌溪、花蓮鐵路部分，昨天第一班車已經先行通車，後續會再補強安全強度，現在先以較低的速度通過，確保安全，並有人員監看。