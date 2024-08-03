快訊

靈異玄案／孩夜啼指門口有人 他衝現場竟是亡者幫開門

中華隊3日賽程 拳擊吳詩儀續拚獎牌成色 李孟遠射擊最後希望

驚悚影像曝！鐵門突脫軌突倒塌！3歲女童閃避不及遭活生生壓死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金錢豹小姐上班第四天遭摸私處 酒客賠35萬換緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓商人到金錢豹KTV叫小姐陪酒，竟衝動伸手進她內褲亂摸，小姐坦言才上班第4天首次單獨陪酒就遇害，嚇到驗傷又怕染性病買藥、抽血檢查。台中地院一審依強制猥褻罪判王10月，台中高分院二審考量，王已賠償小姐35萬元獲原諒，對方也不追究，撤銷改判9月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，王男2023年3月13日到金錢豹點了1名小姐到包廂內，歡唱時他違反小姐意願，強行將手伸入對方內褲亂摸。

台中地院一審時，王男否認犯行，辯稱只有摸小姐大腿、摟腰，沒有摸下體。王的辯護人說，對方擔任酒店傳播小姐，理應知道遇到不禮貌客人如何自保，且包廂是開放空間，小姐若遭猥褻大可離開或求救，但她從頭到尾都沒有此舉。

小姐則控訴，當時是第4天到金錢豹上班，首度單獨陪客人喝酒，因自己沒做過酒店，不清楚酒店文化；當時2人單獨在包廂內，王突伸手摸她下體，自己有說不要、用身體抵抗，但王都不理會，她很驚恐，又擔心造成店家困擾才沒求救。

一審查，小姐事後到醫院驗傷，安全褲也採集到王男的DNA，且小姐表示遇害後怕染性病，去買抗愛滋病藥物、抽血檢查。一審認為，女子擔任傳播小姐陪同王男喝酒，不得作為合理化王男可以強制猥褻小姐的理由，不採信其辯詞，依強制猥褻罪判王男10月徒刑。

王男不服上訴，主張全部坦承，也和金錢豹小姐達成和解、賠償完畢，認為一審判10月過重，請求撤銷改從輕量刑、給予緩刑。

台中高分院二審查，王男已和小姐調解成立，也賠償35萬元，對方表示不追究，可見他有悔意，撤銷改判他改判9月，宣告緩刑4年，並應向公益團體提供120小時勞務。

王姓商人到金錢豹叫小姐，卻亂摸對方下體，事後賠償35萬元和解獲判緩刑。示意圖／ingimage
王姓商人到金錢豹叫小姐，卻亂摸對方下體，事後賠償35萬元和解獲判緩刑。示意圖／ingimage

台中市 猥褻 酒店 金錢豹

延伸閱讀

頂大生因1事留前科！急問「能到科技業工作？」 過來人曝解答

翁茂鍾案外案！銀行經理偽造定存單案...高檢署二度聲請再審 「須由這輩司法人解決」

im.B吸金90億30人下午宣判 行政院前顧問洗錢繳100萬先給緩刑

台中按摩師亂摸下體 勇敢報警女被害人：我可以是最後一個

相關新聞

獨／母來台玩變捧兒骨灰好痛 馬來西亞海大生被砍死...凶手判11年

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年11月到KTV唱歌為友人慶生，沒想到只因與不同包廂的陳姓男子等3人，先因開錯門發...

打頭毆肚、水管插肛門灌水...台南2歲童遭生父虐死 母坐視不救判2年

台南市2歲多謝姓男童去年10月18日由謝姓母親和陳姓生父從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前死亡，因男童身上多處新舊傷，...

知名智慧安防廠商涉詐術圍標氣象署 檢調約談父女檔業者

檢調獲報指出，中央氣象署招標汰換桌上型麥克風，卻有3間廠商涉詐術圍標，其中1間是知名智慧安防廠商「驛博科技公司」，該公司...

傳標案涉詐術圍標遭搜索 中央氣象署發聲了

交通部中央氣象署（前為中央氣象局）2021年間辦理預算300萬元的桌上型麥克風系統標案時，疑有廠商以不實文書參與競標，承...

銷售過期進口蛋...蛋商父子涉標示不實獲輕判 桃檢要上訴

桃園大溪區「維仕捷食品公司」負責人李姓父子，涉嫌將進口泰國蛋、巴西蛋的有效日期改標、延長後，代工包裝成14萬5970顆「...

印尼移工遭雇主性侵、限制行動 基市堵漏洞：提高訪視頻率

民進黨立委林淑芬今天抨擊勞動、警政系統沒有連線，讓性侵通緝犯雇用外籍看護並限制行動，基隆府未依規定訪視失職。基市府社會處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。