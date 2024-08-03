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金錢豹小姐上班第四天遭摸私處 酒客賠35萬換緩刑
台中王姓商人到金錢豹KTV叫小姐陪酒，竟衝動伸手進她內褲亂摸，小姐坦言才上班第4天首次單獨陪酒就遇害，嚇到驗傷又怕染性病買藥、抽血檢查。台中地院一審依強制猥褻罪判王10月，台中高分院二審考量，王已賠償小姐35萬元獲原諒，對方也不追究，撤銷改判9月，緩刑4年，可上訴。
檢警調查，王男2023年3月13日到金錢豹點了1名小姐到包廂內，歡唱時他違反小姐意願，強行將手伸入對方內褲亂摸。
台中地院一審時，王男否認犯行，辯稱只有摸小姐大腿、摟腰，沒有摸下體。王的辯護人說，對方擔任酒店傳播小姐，理應知道遇到不禮貌客人如何自保，且包廂是開放空間，小姐若遭猥褻大可離開或求救，但她從頭到尾都沒有此舉。
小姐則控訴，當時是第4天到金錢豹上班，首度單獨陪客人喝酒，因自己沒做過酒店，不清楚酒店文化；當時2人單獨在包廂內，王突伸手摸她下體，自己有說不要、用身體抵抗，但王都不理會，她很驚恐，又擔心造成店家困擾才沒求救。
一審查，小姐事後到醫院驗傷，安全褲也採集到王男的DNA，且小姐表示遇害後怕染性病，去買抗愛滋病藥物、抽血檢查。一審認為，女子擔任傳播小姐陪同王男喝酒，不得作為合理化王男可以強制猥褻小姐的理由，不採信其辯詞，依強制猥褻罪判王男10月徒刑。
王男不服上訴，主張全部坦承，也和金錢豹小姐達成和解、賠償完畢，認為一審判10月過重，請求撤銷改從輕量刑、給予緩刑。
台中高分院二審查，王男已和小姐調解成立，也賠償35萬元，對方表示不追究，可見他有悔意，撤銷改判他改判9月，宣告緩刑4年，並應向公益團體提供120小時勞務。
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