亂抱國小兄妹襲下體 台中醉漢辯「只是玩鬧」後果超嚴重

台中何姓工人酒後無聊見一對國小兄妹晚上一起去夾娃娃機店時，竟猛勾哥哥脖子，又亂摸妹妹還從她胯下硬是抱起，朝她胸部、下體猥褻，犯後還稱只是想玩鬧，請求減刑；法院痛批，何隨意欺侮幼童，釀對方身心恐慌，依傷害、強制猥褻罪，各判他拘役30日、有期徒刑3年2月，可上訴。

檢警調查，何男今年1月20日晚上8點多在大里區慈德路、至善路附近，見一對國小兄妹一起去附近夾娃娃機店，竟然只因酒後無聊，突然從背後以右手猛力勾住男童脖子2次害他頸部受傷。

何男攻擊男童後，又將目標轉向女童，伸出狼爪朝她亂摸、摟住，或是從背後及胯下抱起女童，對方嚇得尖叫大喊「放下」，但何仍不罷休繼續亂摸女童胸部、下體，最後女童強烈反抗用頭撞擊，何男這才作罷。

兄妹遇害後立刻跑回家，家長得知也馬上報警逮人並堅持提告。台中地院審理時，何男均坦承不諱，並和兄妹證詞大致相符，並有現場監視器、驗傷等可佐。

何男的辯護人也主張，何男因酒後想和兒童玩鬧才下手，犯罪樣態非嚴重，平時也不是罪大惡極之人，犯後也都坦承，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院認為，何男是國小學歷，平時在工地打通，並非毫無辨別是非能力，僅見幼童夜間無成年人陪伴，竟起欺侮幼童之意，不足以同情，不予以減刑。

法院審酌，該兄妹都未滿12歲，需特別保護照顧，有關兒童身心發展與保障，更具有高度公益性質，何男無關騷擾、欺負幼童，導致兄妹心理恐慌，依成年人故意對兒童犯傷害罪、對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，各判他拘役30日、有期徒刑3年2月。

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