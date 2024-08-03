聽新聞
test
0:00 / 0:00
花錢找少年玩男男戀還自錄 邀約遭拒出言恐嚇判8月
新北市戴姓男子2年前兩度花錢找花樣少年車震，還持手機錄下二人性行為影片，第三度邀遭拒，揚言要將影像畫面截圖供人瀏覽觀看，企圖藉此要脅被害少年就範未果，新北地院日前依法判刑8月，得易科罰金24萬元，可上訴。
判決指出，戴姓男子於2022年8月間，透過網路交友軟體結識就讀高職年僅17歲少年，一個月內二度以1000元做性交易代價，開車載少年在新北市樹林及鶯歌區偏僻山區車震，還持手機錄下二人性行為過程。
「那以後就不找了喔！」「你的照片應該是有人看得出來。」2022年9月底，戴男第三度以手機通訊軟體LINE邀約少年進行有價性交易，卻遭少年拒絕，戴男不滿邀約遭拒，竟持續傳訊恐嚇，還表示要將二人性行為影像畫面截圖共人瀏覽觀看。
戴男於警詢及檢方偵查中均否認犯行，因戴男在檢方偵查期間與少年達成賠償和解，少年也願撤回刑事告訴，且於法院審理時坦承全部犯行，日前依18歲以上之人與16歲以上、未滿18歲之人為有對價之性交行為罪、拍攝少年性影像罪、成年人故意對少年恐嚇危害安全罪，判刑8月，得易科罰金24萬元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言