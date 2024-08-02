知名智慧安防廠商涉詐術圍標氣象署 檢調約談父女檔業者
檢調獲報指出，中央氣象署招標汰換桌上型麥克風，卻有3間廠商涉詐術圍標，其中1間是知名智慧安防廠商「驛博科技公司」，該公司過去與總統府、國安局、國防部及氣象署都有合作，詎料卻涉入詐術圍標遭搜索，負責人廖絹儷父女檔被檢調約談到案，檢調同步約談氣象署徐姓技佐，預計晚間移送台北地檢署複訊，全案依違反政府採購法、圖利罪偵辦。
據調查，2021年10月間，氣象局為汰換國際會議廳桌上型麥克風系統，原招標預算超過310萬元，標案採最低標方式，有4家廠商投標，負責標案的徐姓技佐知悉投標文件與採購規格不符，卻仍讓廠商參與，以詐數使開標發生不正確結果，圖利廠商得標。
據了解，驛博科技是知名安防系統整合商，也擅長AI解決方案，服務項目包括數位監控、智能影像分析、門禁考勤、環境監控系統等。北檢檢察官黃則儒今指揮調查局台北市調查處搜索5處地點，共約談5官商到案。
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