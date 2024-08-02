知名智慧安防廠商涉詐術圍標氣象署 檢調約談父女檔業者

檢調獲報指出，中央氣象署招標汰換桌上型麥克風，卻有3間廠商涉詐術圍標，其中1間是知名智慧安防廠商「驛博科技公司」，該公司過去與總統府、國安局、國防部及氣象署都有合作，詎料卻涉入詐術圍標遭搜索，負責人廖絹儷父女檔被檢調約談到案，檢調同步約談氣象署徐姓技佐，預計晚間移送台北地檢署複訊，全案依違反政府採購法、圖利罪偵辦。

據調查，2021年10月間，氣象局為汰換國際會議廳桌上型麥克風系統，原招標預算超過310萬元，標案採最低標方式，有4家廠商投標，負責標案的徐姓技佐知悉投標文件與採購規格不符，卻仍讓廠商參與，以詐數使開標發生不正確結果，圖利廠商得標。