銷售過期進口蛋...蛋商父子涉標示不實獲輕判 桃檢要上訴

桃園大溪區「維仕捷食品公司」負責人李姓父子，涉嫌將進口泰國蛋、巴西蛋的有效日期改標、延長後，代工包裝成14萬5970顆「冠軍洗選蛋」配送至全聯桃園市及宜蘭縣各門市銷售遭訴，桃園地院審結，依共同犯詐欺取財罪將李姓負責人判徒刑10月、緩刑4年期間付保護管束並支付公庫60萬元，李父判處徒刑1年，維仕捷公司犯罪所得11萬6896元沒收。桃園地檢署表示，法院認定事實有誤，量刑失當，檢察官將於期限內提起上訴。

判決指出，維仕捷食品公司李姓負責人與綜理公司業務的實際負責人李父明知就商品的品質，不得為虛偽的標記，且商品有時效性者，應加註有效日期或有效期間，於2023年8月22、25、30日向中央畜產會進貨由台農發公司進口202箱7萬2720顆泰國蛋，無視這批蛋的效期至9月7、8日，逕自將這批蛋噴印為9月21至29日，假冒未逾期且品質符合規範的洗選蛋品，又於8月24日至9月3日間，將這批蛋包裝成冠軍公司的「冠軍洗選鮮紅蛋」共6748盒6萬7480顆，配送至全聯公司桃園市、宜蘭縣各門市販賣，讓維仕捷取得代工費用。

維仕捷於同年9月1日向畜產會進貨由超思公司進口144箱5萬1840顆巴西蛋，無視這批蛋的效期至9月7、9及14日，而將這批的效期噴印不實標記為9月27、29日及10月1日不等，假冒為未逾期的洗選蛋品，又於9月2至5日間將這批巴西蛋包裝為冠軍公司「冠軍洗選鮮白蛋」共4649盒4萬6490顆，配送至全聯公司桃園市、宜蘭縣各門市，進貨時不慎打翻15盒，有4634盒上架銷售，讓維仕捷取得代工費用。

李父明知新德貿食品公司向超思公司進口巴西蛋的效期至多15天，竟指示不知情的負責人兒子於2023年8月28、30日，分別進貨72及36箱共3萬8880顆，無視這批巴西蛋的的效期至9月7、9及14日，竟噴印不實標記為9月27、29日及10月1日不等日期，假冒非逾期蛋，並於8月30日至9月2日間，將這些巴西蛋包裝為冠軍公司「冠軍洗選鮮白蛋」共3215盒3萬2150顆，配送至全聯公司桃園市、宜蘭縣各門市上架銷售，讓維仕捷公司取得代工費用。