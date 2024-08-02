印尼移工遭雇主性侵、限制行動 基市堵漏洞：提高訪視頻率

民進黨立委林淑芬今天抨擊勞動、警政系統沒有連線，讓性侵通緝犯雇用外籍看護並限制行動，基隆府未依規定訪視失職。基市府社會處副處長盛慧中表示，這名個案因非屬初次新入境及優先訪視對象，才尚未訪視。未來對非優先訪視對象，會運用通譯人員訪視與關懷，雇主直接聘僱移工也會全面盤點，提高關懷訪視頻率。

林淑芬和同黨立委洪申翰今與桃園群眾服務協會移工庇護中心人員舉行記者會，抨擊勞動系統與警政系統沒有連線，讓性侵通緝犯竟能合法雇用外籍看護。基隆市政府未依規定訪視，導致移工遭雇主長達9個月限制行動、施暴、性侵，要求追究基市府失職人員。

盛慧中說，勞動部「家事類外國人關懷訪問計畫」規定，主管機關應對新入境家事類外國人優先關懷訪視，其他優先訪視對象還包含高關懷專案名單、移工1955申訴案件、國內承接及雇主委託私立就業服務機構，臨時安置等待轉換雇主或離境者案件。

盛慧中表示，這件個案移工2018年11月8日初次入境，2023年9月在基隆轉換雇主，雖應依外國人生活照顧服務計畫進行檢查，但因非屬初次新入境及優先訪視對象，所以尚未訪視個案。

記者會中提及基市府社會處昨天直闖進桃園群眾服務協會辦公室，盛慧中指實為市府對於移工安置後的關懷。有關市府無印尼語常設通譯部分，市府均依移工個別化需求，從本市通譯人才庫聘請通曉印尼語的通譯人員協助溝通，保障印尼移工的權益。

為免日後發生類似事件，基市府除積極依法辦理優先關懷對象訪視，對於非優先訪視對象，也會積極運用通曉母語通譯人員進行訪視與關懷。針對雇主直接聘僱移工，也會全面盤點，提高直接聘僱家事移工關懷訪視頻率。