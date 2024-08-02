凌虐死者還上傳冷血凶殘畫面 國民法官痛斥「可惡至極」判無期

台南楊姓男子等人去年7月間在台南大舞廳喝酒，與任姓男子口角，楊等人聯手與任互毆，任同日在其臉書貼文反嗆，楊得知後揪眾將任強押至四草茶行痛毆倒地，載往奇美醫院丟包仍不治。國民法官法庭認楊等人事後還將刻意折磨、冷血凶殘畫面上傳網路示威，行為可惡至極，楊重判無期。

台南地院下午宣判，楊犯傷害罪處1年6月，又犯傷害致死罪處無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。同案被告陳犯傷害罪處1年4月，又犯傷害致死罪處15年，應執行16年4月；另張犯傷害致死罪處14年10月。

國民法官法庭認定，楊不滿任臉書貼文，便居於主導的地位，押走任並帶往四草茶行凌虐教訓，楊與陳、張及其他參與的人，張並非如其所辯是單純看熱鬧。張居於主導地位，陳等人都會聽從楊的指揮而參與，且在審理時，陳有一再更改對楊不利證詞的舉動，維護楊，足以證明楊是陳等人的老闆。

楊、陳犯傷害罪外，楊、陳、張也都犯妨害自由罪及傷害致死罪。並應從一重以傷害致死罪處罰。

國民法官法庭指出，楊因為任斥責他朋友任意進出包廂心有不滿，便跟任起衝突，並呼喊陳等人聯手與任互毆，並得知任臉書貼文後，便萌生教訓任的意思，主導將任押到四草茶行內凌虐毆打，使任受有嚴重傷勢，並因此休克死亡，造成不可挽回生命消逝的結果，法益侵害程度巨大。

同時，任在四草茶行時，承受的是堪比凌虐的折磨，不僅臉部已嚴重腫脹變形，地板遍布鮮血，甚至連血跡也噴濺至天花板、牆壁多處，可見下手殘忍至極，宛如人間煉獄。任身上所受傷害甚重，情況慘不忍睹。

楊等人在任已遍體鱗傷苦苦哀求下，仍未及時停手或將任趕緊送醫，反而是拍攝教訓、質問任的影片，並將此刻意折磨、冷血凶殘畫面上傳網路示威，行為可惡至極，實屬傷害致死罪中最嚴重的犯罪情節。

家屬承受喪失至親的痛楚，失去經濟支柱，重擔由配偶跟長子一肩扛起，他們必須身兼數職，分擔家計身心俱疲。家中幼子在成長的過程失去父親陪伴，家人到現在甚至不敢將任已過世的噩耗告訴他年邁的母親，家庭永遠破碎無法圓滿，家屬偶爾想起至親遭虐打的畫面，心中更如同刀割，暗自垂淚。

國民法官法庭指出，楊用離譜的理由合理化自己的行為，始終將責任推託給他人，感受不出有絲毫悔意；陳雖然坦承犯行，但犯後對於先前不利於楊的證詞，全部改口否認或稱表達不清楚，避重就輕，顯見陳認罪是為了維護楊，並非出於真心悔改；張則是直到審理時，經檢察官提出確切的證據，在情勢所逼之下，才改口承認部分的犯行，感受不到有任何深刻反省之意。從案發至今，3人均從未對家屬有一句真誠的道歉或者賠償所造成的損害。

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