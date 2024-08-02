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中央氣象署麥克風汰換標案涉詐術圍標 檢調今約談1技佐、4廠商

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

中央氣象局於2021年間公開招標汰換桌上型麥克風，有3間廠商涉嫌詐術圍標，投標文件與採購規格不符卻仍得標，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索5處，稍晚將訊問及廠商共5人，全案朝政府採購法、詐欺取財及貪汙治罪條例等方向偵辦。

據了解，2021年間，當時的中央氣象局（現已改制為「中央氣象署」）有一項桌上型麥克風汰換案，標案金額300萬餘元，檢調接獲檢舉，參與投標的3間廠商涉嫌以詐術圍標，負責該標案的徐姓技佐恐知悉投標文件與採購規格不符，卻仍讓廠商參與，圖利廠商得標。

檢調今兵分5路搜索，稍晚將約談徐姓技佐及4名廠商人員，全案朝涉嫌政府採購法第87條第3項以詐數使開標發生不正確結果、刑法第339條第1項詐欺取財、貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利等罪嫌方向偵辦。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

氣象局 氣象署 詐欺 貪汙

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