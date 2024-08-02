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調查局高雄處詐領據點工作費？ 內行人點出問題關鍵

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局高雄市調查處前鎮站被檢舉詐領據點工作費，高雄地檢署日前大陣仗約談14名調查官，層級最高者為屏東縣站副主任陳宗廉（前鎮站前組長），但所有人經調查後均請回，此事在調查局內部引發軒然大波，有資深據點指出，據點工作費本來就補貼調查官的薪水，拿單據核銷是為防止據點未落實轄區經營，此內規行之有年，既然是薪水，何來貪汙或詐欺犯意？

有資深調查官指出，調查局外勤處站為經營轄區，長期須先自掏腰包送諮詢禮品、請客吃飯及電話聯繫、中南部有些據點的轄區山高水遠，每月光跑轄的油錢就達數千元，幾乎都是超支，因前外勤據點長期以來，每月都有4500元據點工作費，其中3000元是固定薪水，另外1500元是浮動的「績效獎金」，屬鼓勵性質，依照績效排名給予獎勵。

資深調查官說，固定支領的3000元據點工作費，是為補貼據點聯繫諮詢支出的費用，即便不用單據核銷，調查官也可以支領，但調查局內部為避免有些據點偷懶不出門跑轄區，卻能每月「領乾薪」，所以要求要拿發票核核銷。實務上不少據點常忘記跟店家索取發票，等到要請領費用時，就便宜行事找同事借貼發票，但主觀客觀均無貪汙犯行。

據指出，全案起因是前鎮站內部有私人恩怨，因而以錯誤資訊向檢方檢舉，檢方約談14名調查官後請回，顯示調查證據與檢舉不符，14人只是便宜行事換發票報帳，並非拿假發票核銷，明顯無貪汙犯意。

此事為調查局內規，督察處與政風室第一時間掌握後即可處理，有違法就送辦，與其他單位共辦，外部人不易了解據點工作費其實就是薪水一部分，易產生「集體貪汙」的誤解。

調查局高雄處前鎮站傳出集體詐領據點工作費，但經調查後實情並非如此。圖／報系資料照
調查局高雄處前鎮站傳出集體詐領據點工作費，但經調查後實情並非如此。圖／報系資料照

屏東縣 發票 薪水 貪汙 高雄市

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