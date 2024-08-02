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台灣首次獲獎 司改會獲國際組織「世界正義挑戰」大獎
民間司改會今天獲得國際組織「World Justice Project」主辦的大型國際性計畫競賽「世界正義挑戰」的世界正義挑戰獎，今年的主題是法治，以民主基礎為中心，關注加強法治的有效策略，抵抗極權專制，重建對民主治理的信任，總計109個國家、424個公民團體報名。
司改會表示，今天台灣時間凌晨1點30分，在美國律師公會年會期間，World Justice Project在芝加哥舉辦入圍30名的最後決賽，最終選出五大主題各一位的大獎得主。司改會由律師黃寬心代表出席，拿下獲得「世界正義挑戰（World Justice Challenge）」獎項，今年適逢318運動十周年，以318義務律師平台為核心說明台灣公民社會在守護法治上的努力，此獎項格外有意義。
司改會表示，感謝主辦單位，也感謝熱愛台灣、共同守護民主法治的民間司改會夥伴們，司改會將繼續努力，期待在威權擴張時代下，台灣鞏固民主法治的決心與策略，能提供區域民主夥伴們信心與支持。
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