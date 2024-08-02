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廉政署辦理政風人員研習 鄭銘謙：政風化身機關安定的守門員

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

廉政署今辦理辦理政風人員維護業務專精研習，邀集北部地區各政風機構高階主管與會，法務部長鄭銘謙說，機關安全面臨新型態挑戰，安全防護意識不應再侷限於人員滲透、實體破壞，更應重視網路攻擊、竊取核心關鍵技術與機密等非傳統威脅，國家關鍵基礎設施的維護更是防護重點，期待廉政署督同政風人員化身機關安定的守門員，成為強化廉政國安整體防衛最重要的力量。

廉政署表示，因應時代變遷以及境外敵對勢力對我竊密與安全威脅情勢發展，2019年起，立法院陸續通過國安五法修訂，全面建構國家安全防護機制，同年行政院函頒修正「全國安全防護工作作業要點」，將廉政署加入全國安全防護體系，賦予機關安全防護的使命，藉由各政風機構業務職掌——機關安全與公務機密維護，健全國家安全防護網絡，強化橫向聯繫機制。

鄭銘謙於2019年擔任廉政署長時認為，各政風機構應掌握機關維護業務工作重點，且不斷跨域創新學習提升專業技能，才能協助機關應對多樣化的挑戰，廉政署更應研擬引領廉政團隊活化學習策略，同年辦理政風人員維護業務專精研習，從國家安全角度談現存機關安全威脅及應有的防處作為，透過跨域分享學習與溝通交流，逐漸讓政風人員凝聚共識，建立更深層的機關安全防護思維。

廉政署每年邀請各類專業人員經驗分享精進， 去年以「資安」即「國安」之國家戰略與政風於關鍵基礎設施中扮演的角色，邀請國家安全局特種勤務指揮中心的教官、中央警察大學教授及數位發展部資通安全署的高級分析師，精進維護工作的專業職能。

廉政署表示，賴清德總統於6月20日就職滿月時強調，建立國安共同圖像，強化整體防衛能力。馮成上任廉政署長之後，深化辦理「113年度政風人員維護業務專精研習」，因應近年台海情勢緊張，關鍵基礎設施防護的重要性，境外勢力新型態攻擊以及洩密案件層出不窮，特安排「機關安全維護概論-兼論國家關鍵基礎設施安全維護之策進」、「資安事件案例分享」、「公務機密-洩密案例分享」等議題。

廉政署今辦理辦理政風人員維護業務專精研習，邀集北部地區各政風機構高階主管與會，法務部長鄭銘謙（圖）說，機關安全面臨新型態挑戰，期待廉政署督同政風人員化身機關安定的守門員，成為強化廉政國安整體防衛最重要的力量。圖／法務部廉政署提供
廉政署今辦理辦理政風人員維護業務專精研習，邀集北部地區各政風機構高階主管與會，法務部長鄭銘謙（圖）說，機關安全面臨新型態挑戰，期待廉政署督同政風人員化身機關安定的守門員，成為強化廉政國安整體防衛最重要的力量。圖／法務部廉政署提供
廉政署今辦理辦理政風人員維護業務專精研習，邀集北部地區各政風機構高階主管與會，法務部長鄭銘謙說，機關安全面臨新型態挑戰，期待廉政署督同政風人員化身機關安定的守門員，成為強化廉政國安整體防衛最重要的力量。圖／法務部廉政署提供
廉政署今辦理辦理政風人員維護業務專精研習，邀集北部地區各政風機構高階主管與會，法務部長鄭銘謙說，機關安全面臨新型態挑戰，期待廉政署督同政風人員化身機關安定的守門員，成為強化廉政國安整體防衛最重要的力量。圖／法務部廉政署提供

國安 廉政署 網路攻擊 鄭銘謙

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