趁就醫...新店戒治所收容人企圖逃跑 持利器攻擊戒護人員遭壓制帶回

法務部矯正署新店戒治所一名勒戒收容人昨趁外出就醫，涉持利器攻擊戒護法警企圖逃跑，一名法警頸部及手部遭刺傷， 所幸法警負傷後仍與另一名法警合方壓制，戒治所獲悉後緊急派遣法警到場支援，並將收容人戒護回所調查及依規定辦理違規嚴懲。

1名在法務部矯正署新店戒治所勒戒的收容人，因皮膚問題昨天下午2時30分由兩名戒護人員陪同前往耕莘醫院安康分院就診，候診期間該收容人疑似藉口至盥洗室的空檔拾獲利器，涉持利器突襲在旁警戒的范姓戒護人員。

范員雖頸部及手部遭刺傷，仍反應迅速，不顧危險仍立刻出手防衛還擊，與另一名戒護人員合力成功壓制，並呼叫戒治所緊急調派人力支援，於昨天下午4時將該名收容人戒護回所調查、辦理違規嚴懲，所幸未讓事態擴大，並協助戒護受傷的范員就醫治療，所幸未傷及要害，目前返家休養中。