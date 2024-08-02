快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趁就醫...新店戒治所收容人企圖逃跑 持利器攻擊戒護人員遭壓制帶回

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

法務部矯正署新店戒治所一名勒戒收容人昨趁外出就醫，涉持利器攻擊戒護法警企圖逃跑，一名法警頸部及手部遭刺傷， 所幸法警負傷後仍與另一名法警合方壓制，戒治所獲悉後緊急派遣法警到場支援，並將收容人戒護回所調查及依規定辦理違規嚴懲。

1名在法務部矯正署新店戒治所勒戒的收容人，因皮膚問題昨天下午2時30分由兩名戒護人員陪同前往耕莘醫院安康分院就診，候診期間該收容人疑似藉口至盥洗室的空檔拾獲利器，涉持利器突襲在旁警戒的范姓戒護人員。

范員雖頸部及手部遭刺傷，仍反應迅速，不顧危險仍立刻出手防衛還擊，與另一名戒護人員合力成功壓制，並呼叫戒治所緊急調派人力支援，於昨天下午4時將該名收容人戒護回所調查、辦理違規嚴懲，所幸未讓事態擴大，並協助戒護受傷的范員就醫治療，所幸未傷及要害，目前返家休養中。

新店戒治所表示，將追究該名收容人相關刑事責任，已蒐集相關事證，會儘速移送地檢署偵辦。矯正署長周輝煌詹也指示新店戒治所全力協助受傷人員後續恢復與家庭照護事宜，並表揚其堅守崗位、足為全體矯正人員楷模的英勇表現。

新店戒治所。圖／聯合報系資料照
新店戒治所。圖／聯合報系資料照

成功 法務部

延伸閱讀

揭法務部也加入國會改革釋憲戰 藍委轟：武器不對等

影／澎湖捕小管擦撞 「勝榮財36」控大陸漁船肇逃：船艏直接撞過來

影／兩岸代表協商後步出會場受訪 海巡署：氣氛良好

高雄林園近海漂流木中有浮屍 疑貨輪船員海象不佳待撈

相關新聞

台灣首次獲獎 司改會獲國際組織「世界正義挑戰」大獎

民間司改會今天獲得國際組織「World Justice Project」主辦的大型國際性計畫競賽「世界正義挑戰」的世界正...

找人幫郭董連署遭訴？蕭立妍出庭否認：與趙見面是還錢

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，被指控以每份200元代價委託同屆趙姓市議員參選人為郭董收購連署書，遭桃檢依違反總統副...

調查局高雄處詐領據點工作費？ 內行人點出問題關鍵

調查局高雄市調查處前鎮站被檢舉詐領據點工作費，高雄地檢署日前大陣仗約談14名調查官，層級最高者為屏東縣站副主任陳宗廉（前...

廉政署辦理政風人員研習 鄭銘謙：政風化身機關安定的守門員

廉政署今辦理辦理政風人員維護業務專精研習，邀集北部地區各政風機構高階主管與會，法務部長鄭銘謙說，機關安全面臨新型態挑戰，...

趁就醫...新店戒治所收容人企圖逃跑 持利器攻擊戒護人員遭壓制帶回

法務部矯正署新店戒治所一名勒戒收容人昨趁外出就醫，涉持利器攻擊戒護法警企圖逃跑，一名法警頸部及手部遭刺傷， 所幸法警負傷...

鄭文燦提告不起訴後聲請再議 凌濤指浪費司法資源

國民黨籍桃園市議員凌濤被前桃園市長鄭文燦提告違反選罷法等案，獲不起訴處分。凌濤今天說，因鄭文燦聲請再議，案件被發回重新偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。