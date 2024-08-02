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趁就醫...新店戒治所收容人企圖逃跑 持利器攻擊戒護人員遭壓制帶回
法務部矯正署新店戒治所一名勒戒收容人昨趁外出就醫，涉持利器攻擊戒護法警企圖逃跑，一名法警頸部及手部遭刺傷， 所幸法警負傷後仍與另一名法警合方壓制，戒治所獲悉後緊急派遣法警到場支援，並將收容人戒護回所調查及依規定辦理違規嚴懲。
1名在法務部矯正署新店戒治所勒戒的收容人，因皮膚問題昨天下午2時30分由兩名戒護人員陪同前往耕莘醫院安康分院就診，候診期間該收容人疑似藉口至盥洗室的空檔拾獲利器，涉持利器突襲在旁警戒的范姓戒護人員。
范員雖頸部及手部遭刺傷，仍反應迅速，不顧危險仍立刻出手防衛還擊，與另一名戒護人員合力成功壓制，並呼叫戒治所緊急調派人力支援，於昨天下午4時將該名收容人戒護回所調查、辦理違規嚴懲，所幸未讓事態擴大，並協助戒護受傷的范員就醫治療，所幸未傷及要害，目前返家休養中。
新店戒治所表示，將追究該名收容人相關刑事責任，已蒐集相關事證，會儘速移送地檢署偵辦。矯正署長周輝煌詹也指示新店戒治所全力協助受傷人員後續恢復與家庭照護事宜，並表揚其堅守崗位、足為全體矯正人員楷模的英勇表現。
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