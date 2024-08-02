找人幫郭董連署遭訴？蕭立妍出庭否認：與趙見面是還錢

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，被指控以每份200元代價委託同屆趙姓市議員參選人為郭董收購連署書，遭桃檢依違反總統副總統選舉罷免法起訴，桃園地院今天進行準備程序，蕭否認涉案，訊後直指起訴內容全非事實，僅憑趙的單一指證就構陷她，雙方見面只是為了償還積欠的債務，並未委託代購連署書，出境中國也是早預定的洽商行程而非畏罪潛逃。

蕭立妍表示，趙男今年4月間因收購郭董連署書一案，一審獲判1年2月、併科罰金120萬元、緩刑3年，她認為趙男根本是胡亂攀咬、陷她入獄覺得很莫名其妙，她與趙雙方因為選舉期間積欠的廣告費用而有債務問題，去年10月2日上午雙方碰面，是為了要還債，才會拿5萬元給趙男，並沒有委託趙以每份200元代價去收購郭董的連署書，全是趙自己誤會了。

蕭也澄清，去年10月底前往中國大陸是早已預訂的洽商行程，由於她在中國長年有投資玉石事業，同時也想涉足生命事業，投資寵物的玉石骨灰罈，因此去年6、8月間頻繁出國並赴玉石產地看貨訂購進貨，至於滯留大陸數個月未歸，其實是為了個人的宗教信仰，因此到處去走廟拜拜。

檢方起訴指出，為了幫郭董衝連署份數，由蕭立妍負責與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度，2023年10月2日上午提供趙姓500份空白連署書、5萬元現金，指示趙以發放每名連署人200元方式，對連署人行求期約或交付賄賂。同月13日下午，蕭女收取趙取得的138份連署書，再提供300份空白連署書，允諾收齊後將依實際交付份數，扣除已支付的5萬元，補足差額。