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找人幫郭董連署遭訴？蕭立妍出庭否認：與趙見面是還錢

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，被指控以每份200元代價委託同屆趙姓市議員參選人為郭董收購連署書，遭桃檢依違反總統副總統選舉罷免法起訴，桃園地院今天進行準備程序，蕭否認涉案，訊後直指起訴內容全非事實，僅憑趙的單一指證就構陷她，雙方見面只是為了償還積欠的債務，並未委託代購連署書，出境中國也是早預定的洽商行程而非畏罪潛逃。

蕭立妍表示，趙男今年4月間因收購郭董連署書一案，一審獲判1年2月、併科罰金120萬元、緩刑3年，她認為趙男根本是胡亂攀咬、陷她入獄覺得很莫名其妙，她與趙雙方因為選舉期間積欠的廣告費用而有債務問題，去年10月2日上午雙方碰面，是為了要還債，才會拿5萬元給趙男，並沒有委託趙以每份200元代價去收購郭董的連署書，全是趙自己誤會了。

蕭也澄清，去年10月底前往中國大陸是早已預訂的洽商行程，由於她在中國長年有投資玉石事業，同時也想涉足生命事業，投資寵物的玉石骨灰罈，因此去年6、8月間頻繁出國並赴玉石產地看貨訂購進貨，至於滯留大陸數個月未歸，其實是為了個人的宗教信仰，因此到處去走廟拜拜。

檢方起訴指出，為了幫郭董衝連署份數，由蕭立妍負責與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度，2023年10月2日上午提供趙姓500份空白連署書、5萬元現金，指示趙以發放每名連署人200元方式，對連署人行求期約或交付賄賂。同月13日下午，蕭女收取趙取得的138份連署書，再提供300份空白連署書，允諾收齊後將依實際交付份數，扣除已支付的5萬元，補足差額。

蕭女見檢警調於同年10月下旬發動搜索，26日先逃往中國大陸躲藏遭通緝，27日逮趙男，現場扣得未交付且已簽署完成297份連署書，經趙供述才知是受蕭女委託，蕭於今年3月6日返台落網遭羈押禁見，直到檢方6月21日起訴移審法院後，蕭當日傍晚以10萬元、限制住居、限制出境、出海具保獲釋。

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍被控涉嫌收購郭董連署書，遭檢方依違反總統副總統選舉罷免法起訴，桃園地院今天召開準備程序，蕭女否認有替郭董收購連署書，表示與趙男見面只是為了還錢，至於被控去年10月底趁檢調搜索前潛逃出境一事，她澄清，是早已預訂赴陸洽談玉石事業的商務行程。記者陳恩惠／攝影
曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍被控涉嫌收購郭董連署書，遭檢方依違反總統副總統選舉罷免法起訴，桃園地院今天召開準備程序，蕭女否認有替郭董收購連署書，表示與趙男見面只是為了還錢，至於被控去年10月底趁檢調搜索前潛逃出境一事，她澄清，是早已預訂赴陸洽談玉石事業的商務行程。記者陳恩惠／攝影

桃園地院 連署書 郭董

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