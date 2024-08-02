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麥寮鄉代會主席涉恐嚇取財 檢抗告成功羈押禁見
雲林地檢署偵辦麥寮鄉民代表會主席韓青山涉向「土尾」業者收取保護費，法院日前裁定韓青山20萬元交保，檢方提抗告成功，雲林地院今天重審，認韓青山有串證之虞裁定羈押禁見。
雲林地檢署去年追查廢棄物傾倒案，發現韓青山涉向「土尾」業者收取保護費，每天須支付新台幣6000元至9000元不等金額。倘若不從，即威脅向環保局或警察檢舉，或以暴力方式進行恐嚇、傷害，阻礙土尾業者作業，並有多名業者及司機受害。
檢方上月執行搜索，帶回韓青山等9人偵訊，檢方諭令陳姓女子、王姓男子等4人涉嫌恐嚇等罪嫌，分別以5萬至50萬元不等金額交保。而韓青山（56歲）、張姓男子（55歲）、黃姓男子（34歲）、許姓男子（43歲）等人涉嫌組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例和恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押。
法院裁定張姓和黃姓男子羈押禁見，而韓青山和許姓男子分別以20萬、5萬元交保。檢方不服提出抗告。
台灣高等法院台南分院上月30日撤銷原裁定，發回雲林地院重新審理；法院今天召開羈押庭。
雲林地檢署檢察官莊珂惠到庭表示意見，提出新事證，佐證韓青山為主事者。經法院審酌後，認韓青山犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。
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