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麥寮鄉代會主席涉恐嚇取財 檢抗告成功羈押禁見

中央社／ 雲林縣2日電

雲林地檢署偵辦麥寮鄉民代表會主席韓青山涉向「土尾」業者收取保護費，法院日前裁定韓青山20萬元交保，檢方提抗告成功，雲林地院今天重審，認韓青山有串證之虞裁定羈押禁見。

雲林地檢署去年追查廢棄物傾倒案，發現韓青山涉向「土尾」業者收取保護費，每天須支付新台幣6000元至9000元不等金額。倘若不從，即威脅向環保局或警察檢舉，或以暴力方式進行恐嚇、傷害，阻礙土尾業者作業，並有多名業者及司機受害。

檢方上月執行搜索，帶回韓青山等9人偵訊，檢方諭令陳姓女子、王姓男子等4人涉嫌恐嚇等罪嫌，分別以5萬至50萬元不等金額交保。而韓青山（56歲）、張姓男子（55歲）、黃姓男子（34歲）、許姓男子（43歲）等人涉嫌組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例和恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押。

法院裁定張姓和黃姓男子羈押禁見，而韓青山和許姓男子分別以20萬、5萬元交保。檢方不服提出抗告。

台灣高等法院台南分院上月30日撤銷原裁定，發回雲林地院重新審理；法院今天召開羈押庭。

雲林地檢署檢察官莊珂惠到庭表示意見，提出新事證，佐證韓青山為主事者。經法院審酌後，認韓青山犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉向違法回填廢棄物的土尾業者收保護費，日前交保，雲林地院今天重審，認韓青山有串證之虞裁定羈押禁見。本報資料照片
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉向違法回填廢棄物的土尾業者收保護費，日前交保，雲林地院今天重審，認韓青山有串證之虞裁定羈押禁見。本報資料照片

恐嚇 雲林

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