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台中知名角頭「要命小方」前妻控鏡文學侵害隱私 求償50萬法院駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中知名角頭「要命小方」方敏懿的前妻，綽號「姐姐」販毒首腦常新汝，4年前服刑時曾遭獄友痛毆，投書媒體控訴台中女監縱容。常女近日認為，鏡文學出版書籍提到她「作風剽悍、自覺有點分量」等侵害隱私名譽，對作者、鏡文學求償50萬元，法院審理後認為無理由，判處駁回，可上訴。

常女控訴，鏡文學出版由胡姓作者所著「一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫」一書，其中第86、87頁虛構監獄管理員說「常新汝作為販毒集團首腦，作風剽悍，擁槍自重，入監後不改作風，覺得自己『有點分量』。

書中管理員還稱，常女和該書女主角林于如都屬有外援的特殊受刑人，所以她們就會互相比較，常女會覺得「我常新汝是要命小方前妻，妳林于如是甚麼東西？不過殺了幾個人，算得了什麼？」等語。

常女認遭洩漏個資、侵害名譽及隱私，造成她憂鬱且影響申報假釋成績，對胡姓作者、鏡文學求償50萬元。

對此，胡姓作者抗辯稱，常女爭執內容都已經各媒體廣泛報導，網路可輕易搜尋非她杜撰，且該書報導對象非常女，提及她的地方，也多是援用其他媒體報導內容，屬於言論自由保障，沒有侵害她隱私或名譽。

鏡文學也說，書中提及常女的敘述，是引述報導並衍生觀察，是個人意見表達，書中並無對她任何公開討論，且常女2020年就曾自行投書媒體，自稱2016年起受憂鬱所苦，認為和書籍無關。

台中地院查，常女販毒被判刑，入獄遭同房受刑人勒索、毆打，但監獄管理員無作為，常女2020年就向鏡文學公司投書，還提供受傷診斷證明供刊登，也經其他媒體廣為報導，且常女投書開頭就寫「我曾是台中角頭要命小方的前妻」，信末署名常新汝，顯同意媒體刊登其身分，無違反個資。

法院也認為，該書是側繪與常女同房的主角林于如心境，並非針對常書寫，審酌內容未偏離事實，難認有侵害其隱私，認為常求償無理由，判處駁回。

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台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

前妻 販毒 隱私

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