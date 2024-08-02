味全龍球員曾傳昇涉賭！警士林抄德撲賭場 14人起訴內容曝光

味全龍曾傳昇。記者余承翰攝影／報系資料照

台北市警方今年1月在士林區民宅內查獲德州撲克賭場，帶回負責人、荷官及賭客等14人，今傳出中華職棒味全龍隊內野手曾傳昇也在其中，相關人等近日遭依賭博罪嫌起訴。

起訴指出，賭場吳姓負責人承租士林區某民宅作為賭博場所，雇游姓等9人擔任荷官，負責洗牌、發牌，從2022年6月至2024年1月間，以撲克牌作為賭具，用德州撲克玩法供賭客聚賭。

賭客向該賭場繳交3400元，業者抽取400元，3000元交換3萬分籌碼，可進行2小時半賭博，每局時間截止後，賭客可依排名向吳姓負責人交換獎金。

警方今年1月5日下午4時許上門搜索，查獲吳、游等13人，其中味全龍隊內野手曾傳昇也在其中。