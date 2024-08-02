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生醫公司未經核准生產販售生物製劑遭查辦 3律師涉洩密今遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2022年，金湧公司未經核准受美國公司委託製造生物製劑，透過慕求富利公司在台銷售，檢方依涉犯藥事法偵辦，慕求富利公司負責人高禎祥及2名員工遭列為犯罪嫌疑人，華通國際法律事務所長劉振瑋、受雇律師黃雨柔及王筱雯替3人辯護時，涉嫌洩漏偵查消息給高禎祥與金湧負責人朱寶麒。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法洩密、個資法等罪，起訴劉、黃及王3人。

檢方指出，朱寶麒的金湧醫學生物科技股份有限公司未經主管機關核准，受同樣由朱寶麒掌控的美國掛牌的公司委託，製造生產施打注射於人體的生物製劑，再由慕求富利國際股份有限公司在台販售。

2022年6月23日，台南地檢署指揮警方執行搜索偵辦，將朱寶麒、高禎祥、高的特助鄭恩柔及員工廖蕙玗列為犯罪嫌疑人，當天朱未到案。當時，劉振瑋、黃雨柔及王筱雯為金湧公司的法律顧問，劉振瑋指派黃與柔擔任鄭恩柔的辯護人、王筱雯擔任廖蕙玗的辯護人。

檢方查出，同日，黃雨柔將廖蕙玗的警詢內容及案件相關的LINE對話紀錄等偵查秘密，透過微信傳給高禎祥。隔日，黃雨柔向法院聲請閱卷，取得廖的羈押聲請書暨附件全卷彩色影本，與高禎祥、劉振瑋、同所律師呂玥英等人開會，將資料交給高。同月25日，黃用微信將載有複訊內容、證據、鄭恩柔及其他共犯答辯內容的刑事抗告狀，傳給高禎祥及朱寶麒。

檢方指出，劉振瑋指示王筱雯於同年6月23日，陪同廖蕙玗接受檢方複訊，由王將偵訊內容詳細記錄成開庭報告，再於隔日將報告傳送給高禎祥及朱寶麒。

檢方認定，黃雨柔所為，涉犯個人資料保護法第41條之違反同法第20條第1項之非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪；劉振瑋、王筱雯所為，則涉犯刑法第132條第3項非公務員洩漏國防以外之秘密罪，今依法提起公訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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